Kutseõpilaste parim digi-idee tuli Luua metsanduskoolist

Samsung Digi Pass 2018 finalistid meeskond GenIT Flying Forest ja Pocket Constitution. Foto Marek Metslaid

Kolmapäeval Tallinnas toimunud kutseõpilaste koolitusprogrammi Samsung Digi Pass finaalüritusel sai peavõidu Luua Metsanduskooli meeskond, kes arendas tuleviku digilahendusi metsamõõtmiseks. Oma nutikate lahendustega võistles finaalis kaheksa 14-20aastaste noorte meeskonda õppeasutustest üle Eesti.

Žürii andis kolmandat aastat toimuva kutsekooliõpilaste digiprogrammi Samsung Digi Pass peavõidu Luua Metsanduskooli meeskonnale „Flying Forest“. Metsuri eriala õpilased Romert Rehe, Mihkel Märtin ja Silver Pärn soovivad välja töötada tarkvara droonile ja Android-seadmele, mis teostab metsamõõtmist täpsemalt ja väiksema ajakuluga.

Auhinnalise teise koha saavutas meeskond „GenIT“ – Karina Tumanova ja Küllo Pärn Tartu Kutsehariduskeskusest ning Hendri Kivi Tallinna Polütehnikumist – mobiilirakenduse ideelahendusega, mis aitab õppuritel koolis orienteeruda.

Kolmanda koha pälvisid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekoha noored tarkvaraarendajad Albert Sile, German Kapajev ja Aleksandr Mõslitski mobiiliäpiga „Pocket Constitution“, mis võimaldab mugavalt eri riikide seadustes orienteeruda.



Samsung Digi Pass 2018 võidumeeskond Flying Forest Romert Rehe Silver Pärn Mihkel Märtin.

Finaalürituse avas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, kelle sõnul on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kujunenud Eesti eduvaldkonnaks, kuid pidevalt tuleb tegeleda ka järelkasvu koolitamisega.

„Digioskuste arendamine annab konkurentsieelise mistahes valdkonnas. Tehnoloogia areng mõjutab oluliselt mitte ainult programmeerijaid, vaid näiteks ka juuksuri või koka erialasid. Just kutsehariduses on eriti oluline IKT-ga seose loomine, et õppurid näeks võimalust oma oskuste praktiliseks rakendamiseks ja oleks valmis oma äriideid tehnoloogia toel ellu viima,“ ütles Tammist.

Neli kuud kestnud koolitusprogrammi võiduideed selgusid pärast noorte ettekandeid ja žürii hinnanguid. Kolmeliikmeliste meeskondadega olid finaalis esindatud Luua Metsanduskool, Tallinna Polütehnikum ning Järvamaa, Tartu, Kehtna, Võrumaa ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskused.

Ekspertžürii liikme, Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma sõnul on hea meel tõdeda, et kutseõpilased on välja tulnud leidlike digilahendustega, mis annavad konkurentsieelise tulevaste tööandjate silmis.

„Töökohad on üha enam seotud IKT-ga. On ütlemine, et tuleviku töötaja profiil on T-tähe kujuline. See tähendab, et inimesel on lai arusaam eri valdkondadest ning spetsialiseerumine mingil kitsal alal. Seepärast on oluline ka digipädevuste omandamine,“ lisas Aasma.

Finaalüritusel hindas kutseõppurite ideelahendusi žürii, kuhu kuulusid Antti Aasma (Samsung Electronics Baltic), Kadri Kull (Euroopa Komisjoni esindus Eestis), Siret Puust (Kutsekoda), Kaie Piiskop (Innove), Madli Kumpas (UNESCO Eesti rahvuslik komisjon), Roger Tibar (Eesti Noorteühenduste Liit), Meelis Mereküla (Haridus- ja Teadusministeerium), Pirje Jürgens ja Mart Laanpere (Tallinna Ülikool).

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik koolitusprogramm 14-20-aastastele kutsekooliõpilastele. Programmi ajal teevad kolmeliikmelised meeskonnad koostööd mentoritega noorte välja pakutud ideelahenduste arendamiseks. Digi Pass programmi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Noorteühenduste Liiduga.

Fotod: Marek Metslaid