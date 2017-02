Singulaarsus on lähedal? Tehisintellekt saavutas intelligentsitestis parema tulemuse kui 75% ameeriklastest

Singulaarsus on hetk, mil tehislik intellekt möödub inimese intellektist ja meil puudub võimalus hinnata edasist asjade käiku, sest see on juba otseses mõttes "üle mõistuse". Mis aga saab siis, kui tehisintellekt teeb juba ära 75 protsendile inimestest, aga mõned on siiski veel "targemad"?

Selline olukord võibki praegu käes olla, selgub USA Northwestern University vastavast uuringust. Seal tehti nii inimestele kui masinale IQ sarnane test, milles masin saavutas parema tulemuse, kui 75% ameeriklastest.

Northwestern Engineeringu katse ja uurimistöö avaldati jaanuaris 2017 Psychological Review´s. Test sisaldas keerulisi visuaalseid ülesandeid, mis tuli õigesti lahendada. Sellised ülesanded on ühed olulisimad intelligentsi näitajad.

Ülesanded olid rasked tavalisele inimesele, samuti ka masinale. Õigemini - masinale olid need veel eriti rasked. Siiski ei testinud need ülesanded intellekti iga külje pealt - inimkeele teste see katse ei sisaldanud. Võimalik, et keelega seotud testides on enamik inimesi veel osavamad kui masin.

Samas tõestab visuaalsete testide lahendamine, et tehisintellekt saab aru maailma seaduspärasustest ja oskab lahendada ka olukordi, milleks teda pole ette programmeeritud. Ühelt poolt tähendab see, et kunstlik intellekt on arenenud uuele tasemele, tunnetades maailma, kuid ilmselt on veel üsna kaugel sellest, kuidas inimene maailma tajub. Samas me ei tea, kuidas tehisintellekt juba praegu maailma tajub ja mida arvab meie, inimeste maailmast. Kui üldse midagi arvab.

Futurist Ray Kurzweil on ennustanud, et singulaarsus ehk hetk, mil masinate intellekt möödub oma tasemelt inimeste intellektist, saabub aastal 2045. Samas arvatakse, et see hetk võib juba kätte jõuda 2017. aasta lõpuks. Tehisintellekti areng on teoreetikute arvates plahvatuslik peale teatud taseme saavutamist ja sellest hetkest jätab see oma arengus inimkonna kiiresti ja kaugele maha.