Tallinna Tehnikaülikoolis saab tehisintellekti olemust tasuta tundma õppida

Tallinna Tehnikaülikool tõi Eestisse maailma populaarseima veebikursuse „Elements of AI“, millel osaledes saavad soovijad alates tänasest, 18. novembrist maailma kõige populaarsemal veebikursusel teadmisi tehisintellektist ja selle üha kasvavast olulisusest igapäevaelus.

Veebikursuse „Elements of AI“ eesmärk on kasvatada ühiskonna teadlikkust ja vastuvõtlikkust tehisintellekti (ing k artificial intelligence, AI) kohta. Kursuse töötasid välja 2018. aastal tehnoloogiaettevõte Reaktor ja Helsingi Ülikool ning kus on praeguseks osalenud juba rohkem kui 220 000 inimese 110 riigist. Kursuse Eesti patroon on president Toomas Hendrik Ilves.

"AI mõjutab olulist osa ühiskonnaelu aspektidest – alates muutuvast tööturust kuni omavahelise kommunikatsiooni, meedia toimemehhanismide ja demokraatlike protsessideni. Neid mõjutusi ei ole vaja karta, kuid neid on vaja mõista," ütles kursuse Eesti patroon Toomas Hendrik Ilves. "Uue digitaalse ilmaga kohanemiseks peaksid need, kes töötavad ideede ja seadustega, saama aru tehnoloogiast, ja need, kes töötavad tehnoloogiaga, saama aru, mis on ja mis ei ole liberaalse demokraatia puhul kohane. Veebikursus „Elements of AI“ aitab osaliselt seda ülesannet täita," rääkis Ilves.

„Näeme, et AI toetab inimeste elu ja toimetulekut. Kursus annab igale osalejale vahendid, kuidas mõista AI-mõjul töö olemuse muutumist,“ rääkis TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan. Ta märkis, et tasuta eestikeelne kursus on mõeldud kõigile ja sobib ideaalselt tehisintellekti baasteadmiste omandamiseks, sest eelnevaid programmeerimise- või tehnoloogia teadmised pole kursuse läbimiseks vajalikud.

„Elements of AI“ kursuse on loonud professorid, andmeteadlased ja disainerid ning seda peetakse maailmas üheks kõige kõrgema kvaliteediga veebikursuseks, arvestades võrdluses ka tippülikoolide (nt MIT, Stanford ja Harvard) kursuseid.

Eestikeelse kursuse eesmärk on levitada tehisintellekti alaseid teadmisi ja oskuseid võimalikult suurele osale ühiskonnast ja professionaalidele erinevatest valdkondadest, kaasates vähemalt ühe protsendi Eesti elanikest. Kursusel osalema on oodatud kõik hoolimata vanusest, soost, haridustasemest või elukohast.

Kursusel osalemise väljakutse on vastu võtnud Eesti pea 35 ettevõtet ja organisatsiooni, kes soovivad oma töötajaid AI-teemal harida. AI väljakutsel osalevad näiteks Eesti Energia, Omniva, Tehnopol, Coop, Nordecon, Fujitsu, Silberauto, Restate Property Advisors, Datel, SEB, Estonian World, Estravel, Ericsson, Apollo, Haigekassa, Playtech, Tallink, Geenius, North Star AI, ITL, Rimi, Mainor Ülemiste, Apollo, E-Riigi Akadeemia, Kredex, Juunika Koolitus, Kohtla-Järve Gümnaasium, HITSA, Tallinna Ülikool, Primend, Levikom, Triniti ja Evocon.

Elements of AI veebikursuse leiab aadressilt www.elementsofai.ee, osalemiseks tuleb luua konto ning asuda ülesandeid lahendama. Kursuse läbimiseks ajapiirangut ei ole, kuid esimesed lõpetajad võiksid kursuse läbida jaanuari alguseks. Kursuse lõpetanud saavad sertifikaadi ja taotleda 2 EAPd.