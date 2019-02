VIDEO: Tomb Raider 1996-2018 - vaata, millise meeletu arengu on teinud mängugraafika!

Olid ajad, kui graafilise mängu pidi ära mahutama kassetile. Olid ka ajad, mil 16 tuhat värvi tundus juba täielik ulme. Paarikümne aastaga on aga kõik muutunud. keegi ei mõtle enam mängude äramahtumisele, nende maht on paisunud sadadesse gigabaitidesse ja nõuded arvutile on ka niivõrd pöörased, et kõige võimsamad protsessorid ongi nüüd arendatud graafikakaartide jaoks.

Kui aasta-aastalt toimuv evolutsioon on jätnud mulje, et kõik küll tasapisi paraneb, siis see ligi kaks ja pool miljonit vaatamist saanud videoülevaade Tomb Raideri graafikast kiirelt läbi 20 aasta näitab selgelt, kui kiirelt ja kui suurte hüpetega mängugraafika on jõudnud reaalsusele nii lähedale, et enam pole eriti võimalik vahet teha, mis on päris-maailm ja mis tehis. Või kui, siis ainult liiga fantaasiarikka ja ilusa sisu poolest.