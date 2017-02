VIDEO: nutikas koerakuut? Jah, ka see on nüüd idufirmadel valmis tehtud

Nunnud koerad ja idufirmad on mõlemad uudistes olulised tähelepanuäratajad. Seekordses uudises on nad mõlemad sees. Sel aastal jõuab üle kogu maailma müügile Eestis tehtud ainulaadne nutikas koerakuut ehk koeravilla, mis on varustatud kõigi tänapäevaste targa maja lahendustega alates äpiga juhitavatest heli-, valgustus- ja küttesüsteemidest kuni neljajalgse sõbraga videokõnede pidamise võimaluseni.

Nutika tehnoloogiaga koeramajad on ehitatud ka kõige nõudlikuma koera ja tema omaniku soove silmas pidades. Näiteks saab nutikas koerakuut ehk -villa mahutada ka automaatse söötmis- ja jootmissüsteemi või soojendusega voodi. Ettevõtte tootejuhi Hegert Lepiku sõnul kasutatakse koeravillades sisuliselt samu tehnoloogilisi lahendusi nagu kaasaegsetes eramajades ning nende sisutus ja detailid on sama läbimõeldud nagu luksusmööbel.

“Oleme nõu pidanud ka loomapsühholoogide ja –arstidega, kes on täpselt välja uurinud, mida meie neljajalgsed sõbrad oma elukohalt tegelikult soovivad,” selgitas Lepik ning lisas, et toote arendamisel on kaasa löönud ka kohalikud tipparhitektid, insenerid ja käsitöömeistrid. Selleks, et maja võimalikult hästi ilmastikuoludele või võimalikule hammaste teritamisele vastu peaks, kasutatakse siseviimistluses ainult tugevat puitu – tamme, pööki ja lehist ning mitmed detailid on ka alumiiniumist ja dolomiidist.

Koeramajade hinnad algavad 3000 eurost ning mida rohkem lisasid, seda kallim hind – näiteks võib Lepiku sõnul koeramajja paigaldada kasvõi kristallidega ääristatud põrandaliistud või eebenipuust voodi. “Kuna tegemist on luksustootega, siis on toote tänasteks sihtturgudeks Ameerika, Austraalia, Kanada, jõukamad Euroopa riigid ning ka Moskva,” selgitas Lepik ning lisas, et rahvusvaheliste edasimüüjate hinnangul on aastane müügimaht vähemalt 200 koeravillat. Toode jõuab turule sel kevadel.

Eestlaste poolt loodud koeravillasid tootvas ettevõttes saab kuni 18. veebruarini läbi osaluspõhise ühisrahastusplatvormi Fundwise igaüks ka endale osaluse osta ning seeläbi ettevõtte investoriks saada.