5 põhjust, miks Forexi turg on suurim finantsturg maailmas

Kas teadsid, et valuutaturg Forex on suurim finantsturg maailmas? Forex on saanud niivõrd populaarseks, et ükski teine finantsturg ei suuda sellega konkureerida. Aastal 2017 ületas Forexi päevane kauplemise kogukäive 5 triljonit dollarit, mis on omakorda umbes 5 korda suurem kui kõigi teiste finantsturgude päevane kogukäive.

Enamik inimesi eeldab, et maailma suurim finantsturg on aktsiaturg, kuna aktsiatest räägitakse tihti meedias ja uudistes ning see on üks tuntumaid investeerimisviise. Tegelikkuses jääb päevase kauplemise kogumaht aktsiaturul Forexile kõvasti alla, sest aktsiaturu päevakäive on kõigest 100 miljardit dollarit.

Finantsturud on viimaste aastakümnete jooksul tohutult kasvanud, kuid miks on just Forexi turg niivõrd populaarne ja mis veelgi tähtsam, miks on paljud finantsteadlased ja -analüütikud kindlad, et Forexi turg jääb suurimaks finantsturuks maailmas?

Siin on 5 kõige olulisemat põhjust, miks Forexi turg on juhtiv finantsturg maailmas.

1. Valuuta on iga riigi majandussüsteemi nurgakivi

Igal maailma riigil on oma valuuta, mis toetab nende majandussüsteemi ning valuutakursi kõikumine mõjutab otseselt riigi majandust. Kui me soovime teha oste teistest riikidest, määrab valuutakurss kas midagi on meie jaoks kallis või odav. Näiteks, kui euro kurss tõuseb, muutuvad hinnad dollarites meie jaoks soodsamaks ja vastupidi.

Valuutakursid mõjutavad meie elu igapäevaselt, ilma et me sellest ise arugi saaksime. Esimene põhjus miks Forexi turg on juhtiv finantsturg maailmas ongi see, et kaubeldakse valuutadega, mis on oluliseks osaks maailmamajandusest. Keskpangad ja valitsused kauplevad Forexi turul iga päev miljardite dollarite väärtuses valuutadega, et hoida oma riigi majandust stabiilsena. See on üks peamisi põhjuseid miks Forexi turult käivad läbi nii suured summad.

2. Forexi turg on hea koht päevakauplemiseks

Nagu öeldud, kontrollivad valuutaturgu peamiselt keskpangad, kuid see ei tähenda, et valuutaturg ei sobiks kauplemiseks eraettevõtjatele. Pigem vastupidi - Forexi valuutaturg on kujundatud viisil, mis pakub häid võimalusi päevakauplemiseks ehk väärtpaberite ostu- ja müügitehingute teostamiseks ühel ja samal päeval.

Forexi turul kauplevad mitmed hobikauplejad ning ka professionaalsed kauplejad, kes on teinud päevakauplemisest oma peamise sissetulekuallika. Näiteks kõigub EUR/USD valuutapaar päevas olulisel määral ning võimaldab kauplejatel teenida kiiret tulu.

3. Kerge alustada

Lisaks keskpankadele ja suurinvestoritele tegutseb Forexi turul ka palju eraettevõtjaid, kelle jaoks on turg atraktiivne, kuna erinevalt teistest finantsturgudest on kauplemise alustamine valuutaturul suhteliselt lihtne. Seda peamiselt, kuna kauplemise alustamiseks ei pea tegema suurt sissemakset. Olenevalt maaklerist võib minimaalne sissemakse summa olla 50€ või puududa täielikult. Siiski tasub märkida, et pole mõtet alustada liiga väikesest summast, sest nii on raske suuremaid summasid teenida.

4. Kauplemist on lihtne õppida

Valuutadega kauplemist on suhteliselt kerge õppida. Tänapäeval võib peaaegu igaüks saada Forexi turul edukaks kauplejaks, kuid mõistagi nõuab see omajagu harjutamist. Edu saavutamiseks tuleb osata analüüsida valuutakursside kõikumist. Selle jaoks on olemas mitmeid järeleproovitud strateegiaid, mille õppimiseks on saadaval erinevaid tasuta õppematerjale ning ka tasulisi kursuseid. Lisaks on võimalik valuutaturge paremini tundma õppida ning testida erinevaid kauplemisstrateegiaid riskivabalt kasutades tasuta demokontot.

5. Forexi turul on suur valik usaldusväärseid maaklereid

Kõik eelnevalt mainitud punktid on muutnud Forexi turu äärmiselt atraktiivseks ka eraettevõtjatele ning see on omakorda toonud turule suure hulga reguleeritud ja usaldusväärseid maaklereid. Seetõttu on Forexi turg üks kõige turvalisemaid turge kauplemiseks. On olemas mitmeid usaldusväärseid maaklereid, kes on suunatud alustavatele Forexi kauplejatele ja veelgi rohkem maaklereid, kes on suunatud kogenud ettevõtjatele.

Usaldusväärsete maarklerite olemasolu muudab kauplemise alustamise veelgi lihtsamaks ja turg jätkab kasvamist.