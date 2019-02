Samsung tõi turule uue Galaxy Tab S5e tahvelarvuti

Kui uued tipptelefonid tulevad turule suure kära ja sündmustega, siis tahvlid üsna vaikselt. Samsung tõi suurema kärata välja oma uue tahvli Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy Tab S5e eesmärgiks on pakkuda ettevõtte varasemate tippmudelitega samaväärset võimsust hea hinnaga. Põhiliselt on 10,5-tollise ekraani ja nelja kõlariga seade suunatud erineva meedia nautimiseks.

„Galaxy Tab S5e on tippklassi tahvelarvuti, mis pakub korralikku võimsust ja Samsungi seadmetele omast head ekraani, mis sobib hästi näiteks videote vaatamiseks, mida inimesed tänapäeval tahvelarvutitega palju teevad,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.



Seadmel on 16:10 küljesuhtega 10,5-tolline Super AMOLED ekraan, mis on heas suuruses, et kasutada tahvelarvutit videote vaatamiseks või töötamiseks Samsung Dexiga. Ka ekraani ääred on tehtud võimalikult õhukeseks (81,8% seadme esiküljest on kaetud ekraaniga).

Lisaks on tahvelarvutil neli kõlarit, millel on automaatne stereoheli. See tähendab, et seade kohandab kõlarist tulevat heli selle järgi, kuidas kasutaja seda hoiab (kas portrait või landscape asendis). Samuti on kõlaritel Dolby Atmos funktsioon, mida kasutavad ka teised Samsungi tippseadmed, et tahvelarvutist tulev heli oleks võimalikult kvaliteetne

Seadmel on kõige uuem Android 9.0 Pie operatsioonisüsteem ning Samsungi uus One UI kasutajaliides, mis hiljuti välja tuli.

Uuendatud disain

Uus Tab S5e on ülimalt õhuke – 5,5 millimeetrit ja seade kaalub vaid 400 grammi. See tähendab, et uut tahvelarvutit on mugav näiteks reisile või töökohtumisele kaasa võtta. Siiski on selles korralik 7040 mAh aku, mis pakub kuni 14,5 tundi järjestikust kasutamist. Värvidest on kasutajatel võimalik valida kas Musta või Kuldse vahel.

Sarnaselt Samsungi eelmisel aastal tutvustatud Tab S4 tahvelarvutile on ka Tab S5e külge võimalik kinnitada klaviatuuriga kaaned, millega saab seadet sülearvuti asendajana kasutada. „Arvestades selle mõõtmeid ja kaalu, siis on täiesti reaalne, et mõnikord võiks tööreisile või kohtumisele minnes kaasa võtta hoopis tahvelarvuti,“ ütles Aasma.

Lisaks on seadmesse sisseehitatud ka Samsung Dex funktsionaalsus, mis lubab tahvelarvuti muuta klaviatuuri ühendamisel justkui lauaarvutiks. Sisuliselt muutub tahvelarvuti kasutajaliides sarnaseks tavalise arvuti omale, et selles oleks mugav näiteks dokumente kirjutada või meilivahetust pidada.

Uus Galaxy Tab S5e tuleb müügile 2019. aasta teises kvartalis. Kõigil Galaxy Tab S5e seadmetel on ka eelinstallitud Spotify rakendus, millega kaasneb 3 kuud tasuta Spotify Premium teenust.



TEHNILISED ANDMED

Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab S5e