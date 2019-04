Vaata järgi, milline hakkab välja nägema sotsiaalkindlustusameti iseteenindus

Sel sügisel avab sotsiaalkindlustusamet oma iseteeninduse. E-teenindus on ameti internetipõhine iseteenindusbüroo, kus inimesed saavad hallata sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Selleks, et saada iseteenindusest enne selle lõpliku valmimist ülevaade, on valminud prototüüp ehk näidis, mis lubab tutvuda peagi valmiva iseteenindusportaaliga. E-teeninduse laiem eesmärk on pakkuda kliendikeskseid ja proaktiivseid teenuseid, mis tähendab, et kui inimesel on õigus toetustele või hüvitistele, siis pakub riik seda talle ise. Sotsiaalkindlustusamet soovib liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas ja iseteenindus portaal on selleks oluline samm.

Alljärgnevalt saad tutvuda iseteeninduse avalehe ja perehüvitiste eelvaatega:

Sotsiaalkindlustusameti e-teenindus valmib samm-sammult, täieneb pidevalt ning esimesena saavad inimesed kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust.

Perehüvitiste teenusest

Kuidas taotluste vaba perehüvitiste teenus toimib?

Paned lapsele pärast sündi nime. Sotsiaalkindlustusamet saab info ning saadab sulle e-postiga teavituse peretoetuste saamiseks. Kinnitad toetuse iseteeninduses. See samm on oluline, sest iseteeninduses saab pere ka enda hüvitisi planeerida (näiteks vanemahüvitisele on õigus mõlemal vanemal). Sotsiaalkindlustusametile laekub info ning amet langetab selle kohta otsuse.

Sotsiaalkindlustusamet palub kõigilt prototüübiga tutvunutelt ka tagasisidet, seda saab teha siin.

Iseteeninduse kasutajaliidese disaini eest hoolitseb Trinidad Wiseman ning tehnilise arenduse teostab Nortal.