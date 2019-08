Tehnoloogiahoroskoop Hiina kalendri järgi: Huawei ennustab, mis meid ootab 2025. aastani

Foto: Drew Graham / Unsplash

Nutikas tehnoloogia jätkab pealetungi ja kuigi ilmaennustajaid on meil palju, siis pealetungiva tehnikarevolutsiooni tuleviku suhtes pole nii kindlaid mudeleid võtta. Selliseid tehnoloogiatrende ennustab aga Hiina suurettevõte Huawei kuni 2025. aastani.

Huawei avaldas oma globaalse tööstuse visiooni (GIV) raporti, mis kajastab kajastab tehnoloogia ja tööstuse arengu trende kuni 2025. aastani. See hõlmab 5G võrku, tehisintellekti rakendamist, kodurobotite kasutuselevõttu ja nutika assistendi kasutamise tihenemist.

Huawei info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuri turundusjuhi Kevin Zhangi sõnul ei lõpe inimeste avastusretked kunagi: „Peaksime seadma oma eesmärgid kaugemale sellest, mida me praegu näeme ning vaatama tulevikku, liikudes uuenduste juurest leiutiste juurde. Märkame kiireid muutusi elus, töös ja ühiskonnas, kuna iga tööstusharu võtab kasutusele tehisintelligentsi, 5G, pilvandmetöötluse ja muud arenevad tehnoloogiad. Huawei on pühendunud digitaalplatvormide, kasutajakogemuste ja nutitehnoloogia loomisele, mis tooks kaasa kõikehõlmava ühenduvuse igas olukorras. Meie missioon on pakkuda igale inimesele, kodule ja organisatsioonile nutikat tulevikku ning täiesti uute kasvuvõimaluste eeliseid.“

Globaalse tööstuse visiooni ennustuste kohaselt on 2025. aasta 10 põhitrendi järgmised:

1. Elu robotitega. Materjaliteaduse, tunnetusliku tehisintelligentsi ja võrgutehnoloogiate edusammud soodustavad robootika kasutuselevõttu kodudes ja tööstuses. Globaalse tööstuse visioon ennustab kodurobotite turuosa suurenemist 14 protsendini.

2. Uutmoodi supernägemine. 5G, virtuaalreaalsuse / võimendatud reaalsuse, masinõppe ja muude tekkivate tehnoloogiate sulandumine võimaldab meil reaalsust, distantse ja aega uutmoodi tajuda, avades uusi lähenemisvõimalusi inimestele, ettevõttele ning kultuurile laiemalt. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et virtuaalreaalsust ning võimendatud reaalsust kasutavate ettevõtete hulk tõuseb 10 protsendini.

3. Nullotsing. Kuna andmepõhised ja anduritega varustatud seadmed hakkavad meie vajadusi aimama, leiab info meid ise üles. Tulevikuotsingud on ennustavad. Isiklikud sotsiaalvõrgustikud luuakse kiirelt ilma pingutuseta ja „nullotsingu“ funktsionaalsusest lõikavad kasu ka ettevõtted. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 90 protsenti nutiseadmete omanikest kasutab 2025. aastal isiklikke nutiassistente.

4. Kohandatud tänavad. Nutikad transpordisüsteemid ühendavad inimesi, sõidukeid ja linnasid, kaotades ummikud, tagades kiire hädaolukordadele reageerimise ja muud funktsioonid, mis muudavad elu sujuvamaks. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 15 protsendil sõidukitest on 2025. aastal V2X tehnoloogial põhinevad autokiibid.

5. Interneti robotid ehk bot´id. Juba praegu paljusid tööstusharusid ümber kujundav nutikas automatiseerimine võtab lahendada palju ohtlikumaid, korduvaid ja ülimat täpsust nõudvaid ülesandeid, mis on tõeline õnnistus ohutuse ja tootlikkuse suurendamisel. Need robotid on tarkvaralised ja tegelevad andmetöötluse automatiseerimisega.

Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 2025. aastal on tööstuses iga 10 000 töötaja kohta 103 robotit.

6. Täiustatud loovus. Pilvepõhine tehisintelligents vähendab teaduskatsete, innovatsiooni ja kunsti valdkondadesse sisenemise kulusid ja takistusi, tehes igale inimesele võimalikuks kulla hinnaga loomepotentsiaali rakendamise. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 97 protsenti suurettevõtetest võtab 2025. aastaks kasutusele tehisintelligentsi.

7. Sujuv kommunikatsioon. Tehisintelligents ja suurandmete analüütikud loovad sujuva kommunikatsiooni ettevõtete ning klientide vahel ja kaotavad keelebarjäärid. Tuleviku kommunikatsiooni alustaladeks on täpsus, üksteisemõistmine ja usaldus. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et ettevõtted kasutavad 2025. aastal täielikult 86 protsenti andmetest, mida nad toodavad.

8. Pilvetehnoloogia. Kogu maailma ettevõtted võtavad digitaalse tehnoloogia ja nutirakendused kasutusele ühtse juurdepääsuga platvormidel – see tähendab paremat koostööd, ressursside jagamist, tugevamaid ülemaailmseid ökosüsteeme ning suuremat tootlikkust. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et kõik ettevõtted kogu maailmas kasutavad 2025. aastal pilvetehnoloogiat ja 85 protsenti ärirakendustest on pilvepõhised.

9. 5G kiire kasutuselevõtt. 5G on kohal ja kinnitab kanda palju kiiremini kui mis tahes eelmine traadita põlvkond – selle potentsiaal üksikisikute, ettevõtete ning ühiskonna jaoks on tohutu. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 58 protsendil kogu maailma rahvastikust on 2025. aastal ligipääs 5G-võrgule.

10. Globaalne digitaalne juhtimine. Digitaalse tehnoloogia edusamme tuleb tasakaalustada ühiste andmenormide ja andmekasutuse põhimõtetega. Globaalse tööstuse visioon ennustab, et globaalsete andmete aastane maht ulatub 2025. aastal 180 ZB-ni (1 ZB = 1 triljon GB).