Startup Week Tallinn tuleb jälle - 75 tasuta üritusega üle Eesti

Järgmisel nädalal stardib kuues Eesti linnas iduettevõtete nädal Startup Week Tallinn, mille programmist leiab 75 tasuta sündmust. Neist 18 toimuvad esmakordselt väljaspool pealinna - Pärnus, Tartus, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Kui veel viis aastat tagasi tekitas võõrkeelne sõna startup isegi hirmu, arusaamatust ja ebakindlust, siis tänaseks on meie iduettevõtted ja nende edulood saanud Eesti visiitkaardiks ning eeskujuks nii Euroopa suurriikidele kui ka kogu maailmale. Eesti idusektor kasvab üle 30% aastas, kohalikud iduettevõtted pakuvad täna tööd 5000 inimesele ning maksavad üle 60 miljoni euro tööjõumakse aastas. Idusektori 2019. aasta I poolaasta käive moodustas rekordilise 155 miljonit eurot.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul paistavad eestlased tõepoolest silma oma ettevõtlikkusega, mida toetavad hea haridus, nutikus ja riskitaluvus. “Eesti startup-kogukond on maailmatasemel ning oleme selle ehitamisega jõudnud arenguetappi, kus me ei pea enam kirjeldama, kes me oleme, vaid saame julgelt jagada kogukonnas tekkinud teadmisi ja kogemusi ka väljapoole,” ütles Truu.

Eesti startup-kogukonna aasta suurim sündmus Startup Week Tallinn toimub seekord 11.–15. novembril 2019 ning esmakordselt laieneb ka Pärnusse, Tartussse ja Ida-Virumaale. Korraldajate seas on sellised tuntud Eesti iduettevõtted nagu Veriff, Starship Technologies, Skeleton Technologies, Scoro ja paljud teised. Mitmed iduettevõtted avavad nädala jooksul huvilistele oma kontorite uksed ning jagavad kogemusi erinevatest valdkondadest. Näiteks Eesti üks legendaarsemaid ettevõtjaid, Skype'i üks algataja ning Starship Technologies´i kaasasutaja Ahti Heinla jagab kogemusi ja vastab küsimustele ka 1:1 kohtumistel.

Startup Week Tallinna ühe eestvedaja Triin Ilvese sõnul iseloomustab Eesti startup-kogukonda dünaamilisus ja mitmekesisus ning iduettevõtted ei pesitse ainult Tallinnas. “Toome programmis kokku parimad kogemused, säravaimad tegijad ja nende inspireerivad lood ja esmakordselt laiendame programmi ka väljapoole pealinna, tuues ettevõtlikku mõttelaadi ja inspiratsiooni ka regionaalsetesse keskustesse. Räägime muidugi avameelselt ka alustavate ettevõtjate muredest ja õppetundidest,” ütles Ilves.

Kui eelmisel aastal viidi Startup Week Tallinna raames läbi 62 üritust, mida külastati kokku ligi 3000 korda, siis selle aasta algatus on kasvanud Euroopa ja ka maailma üheks suurimaks.

“Eelmistel aastatel oli Startup Weeki üheks eesmärgiks startup-kogukonna elavdamine, kuid sel aastal leidsime, et meil on juba toimiv kogukond, mis on üha rohkem eeskujuks nii Euroopale kui ka kogu maailmale. Selle aasta neli põhiteemat on valitud just seda silmas pidades, et need kõnetaks nii startup´e, ühisalgatusi, kui ka tugiorganisatsioone,” lisas Ilves.

Startup Week Tallinn programmi põhiteemadeks on tuleviku tegijad (future founders), roheline generatsioon (generation green), kõikvõimas tehnoloogia (tech almighty) ja ühtne kogukond (community connections). Teemad ja sündmused on valitud nii, et need soodustaksid koostööd ja ühisalgatusi.

Startup Week on maailma üks suurimaid startup-kogukonna festivale, mis sai alguse üheksa aastat tagasi Ameerika Ühendriikides. Nüüdseks korraldatakse festivali 90 linnas üle maailma ja neljandat aastat ka Tallinnas. Startup Week Tallinna suurtoetaja ja eestvedaja on Startup Estonia ning festivali aitavad korraldada kümned vabatahtlikud. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Kõik Startup Week Tallinna sündmused on külastajatele tasuta, programmiga saab tutvuda ja üritustele registreeruda siin: www.startupweektallinn.com.