Honor 20 äpipood: mida sealt leida?

USA sanktsioonid on teatavasti pannud Huawei ja Honori raskesse olukorda, et nad peavad saama hakkama Google´i teenusteta, sest USA kaubanduspiirangud keelavad USA firmadel koostööd teha, sealhulgas ka Google´il. See tähendab, et praeguse seisuga ei tohi Honori uutes telefonides olla Google´i teenuseid, mille hulka kuulub ka Google´i äppipood Google Play. Honoril ja Huaweil on sellele asendus: AppGallery.

Testitaval Honor 20-l on loomulikult kõik Google´i teenused olemas ja uuenevad, sest see telefon sai valmis vahetult enne sanktsioonide kehtimahakkamist ja neid mudeleid ei sanktsioneerita kuni nende eluea lõpuni. Seega tulevad ka kõik Google´i uuendused.

Viimased Androidi turvapaigad saabusid näiteks 1. novembril 2019.

AppGallerysse on Huaweil ja Honoril plaanis koondada kõik tähtsamad äpid ja kuuldavasti on sinna juurde tulemas ka palju Eesti äppe. Vaatame järgi, mida sealt siis praegu leida võib.

Kui ei leia, siis pakub AppGallery võimalust sisestada äpp sooviloendisse. Ilmselt proovitakse siis ühendust saada äpi loojaga ning meelitada ta uuede äpipoodi.

Transpordi seis

AppGalleryst leiab kohe soovituste hulgast näiteks Citybee. Otsing "Bolt" aga sõidujagamisteenuse äppi ei paku. Isegi "Uber" ei anna midagi. Yandex taksi aga on olemas, küll venekeelse nimega.

Taxigo on ka olemas, aga aastast 2015 ja hoopis midagi muud, kui meie teame. Üks USA taksofirma äpp tundub olevat.

Google Mapsi mõistagi navigatsiooniks pole, kuid Tomtom GPS Navigation on täiesti olemas. Järgmine kord testime, kuidas see Google´it Eestis asendada suudab, või Waze´i. Allalaadimisel tundub, et see rakendus tuleb siiski Google Playst.

Maps.ME on aga kaardiäpp, mis installib end juba AppGallery seest, ilma Google Play vahenduseta.

Maps.ME on aga Eesti kaartide osas üsna maha jäänud, isegi Reidi teed pole sel kaardil veel ehitama hakatudki.

Sotsvõrgud

Facebooki pole. Instagrami pole. Twitter on, aga selle Lite versioon. TikTok - täiesti olemas. Viber ja Snapchat ka. Odnoklassniki - installitav. Facebooki Messenger Lite Pro asendab Facebooki suhtlustarkvara. Skype´i aseaine on Skype Lite.

Meedia

Spotify puudub, TuneIn samuti, kuid videopleier VLC on olemas.

Tähtsamad teenused

Oma ökosüsteemi jaoks on äpipoes olemas ka näiteks oma brauser (Dark Mode, uudistelugeja, salvestatud veebide ikoonid jne), Huawei video (midagi Netflixi sarnast, kuid filmivalik on teadmata, ka Eestit ei paista olevat riikide seas, kus teenus töötab), virtuaalne assistent (midagi Alexa, Siri ja Google Assistanti sarnast, kuid praegu veel arendamisel), Mobile Cloud (Google Drive, Google Photos jms teenuste asendaja). Muidugi on ka lademes Androidi teemasid.

Üldiselt tekib siiski mulje, et tegu on nagu kunagise Windows Phone´i äpipoega - populaarsetele äppidele tuleb leida mingi muu asendus, kuid kõik areneb väga kiiresti. Esialgu siiski valitseb suuresti tühjus, aga kes teab, mis poole aasta pärast juba olla võib või isegi sel kevadel. Kuigi kahtlused ja kõhklused veel jäävad, kas uus rakendustepood saab asendama kõike, mida keskmisel Euroopa kasutajal vaja on.