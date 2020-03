Maale tagasi? Telia avaldas kaardid, kuidas on kriis mõjutanud mobiilse interneti tarbimist

Telia pani kasutajate anonüümsete andmete põhjal kõrvuti kaks Eesti kaarti, kus on näidatud mobiilse andmeside kasutamise aktiivsus kahel erineval päeval. Andmetest on näha, et tänase kriisi tõttu on märgatavalt kasvanud mobiilse interneti tarbimine linnade äärealadel ja maapiirkondades.

Esimene kaart (teksti lõpus, ülemine) pärineb teisipäevast, 10. märtsist, mil Eestis pole veel eriolukorda välja kuulutatud ning elu käib tavalises rütmis. Teine kaart pärineb aga täpselt nädal aega hilisemast ajast ehk teisipäevast, 17. märtsist, mil riigis kehtib juba valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukord.

Kaartide puhul tasub tähelepanu pöörata sellele, et mida värvide poolest tumedamaks ja kirjumaks muutub pilt, seda aktiivsemalt kasutatakse nende piirkondades Telia 4G võrgus mobiilset internetti. Mõlemal kaardil on võrreldud perioodi vahemikus kella 9st hommikul kuni kella 16ni pärastlõunal, kuna selles vahemikus joonistub kõige paremini välja just tavapäraste töötundide andmekasutus.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et peale eriolukorra väljakuulutamist on märgatavalt kasvanud mobiilse interneti kasutamine just linnade äärealadel aga ka maapiirkondades.

Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse selgitas, et kui suuremates linnades olid mahud varasemaga võrreldes veel enam-vähem samal tasemel, siis maapiirkondades ja suuremate linnade lähiümbruses oli märgata olulist kasvu. "Kindlasti mängib mahtude kasvu juures oma rolli see, et tuhanded inimesed teevad kaugtööd ja lapsed õpivad e-õppel, mis mõjutab ka mobiilse interneti kasutamist. Samas on siin oma osa ka sellel, et inimesed on liikunud kriisi tõttu tõepoolest linnast maa- ja suvekodudesse ning et linnade lähistelt ei sõideta enam nii aktiivselt linna tööle."

Telia 4G võrgus kasutatakse täna mobiilset internetti umbes 30% enam kui enne kriisi. Veelgi suuremad kasvunumbrid vaatavad vastu mobiilse kõneside poolelt, kus mahud on kasvanud ca 50%.

Kuigi andme- ja kõneside mahud on tavapärasest kümneid protsente kõrgemad, on Telia mobiilivõrgu kvaliteedinäitajad endiselt kõrgel tasemel. Samas sel nädalal on plaanis mobiilivõrgu arendustööd järgnevates piirkondades: Papsaare (Pärnumaa), Külitse (Tartumaa), Melliste (Tartumaa), Muuga, Tilgu tänav (Rannamõisa), Pärispea (Harjumaa), Kloogaranna (Harjumaa), Partsi (Põlvamaa), Palivere (Läänemaa), Sulbi (Võrumaa), Abja-Paluoja (Viljandimaa), Kadrina (Lääne-Virumaa).

Eelmisel nädalal toimusid mobiilivõrgu mahtude suurendamised Ilmatsalus, Viimsis, Viljandis, Taeblas, Pärnumaal Uulus, Ahastes ja Alustes, Raplamaal Kaius, Ida-Virumaal Maidlas. Lisaks veel Viljandimaal Lilli külas ja Lehtmetsa-Jäneda piirkonnas.

Mobiilse interneti tarbimine 10.03

Mobiilse interneti tarbimine 17.03