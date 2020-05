Google näitas esimesi ekraanipilte võimalikust Apple´iga koostöös koroonaviirusega kokkupuute träkkimise lahendusest

Google ja Apple on ühendanud jõud, et arendada välja platvormideülene API, mis aitaks anonüümselt üle Bluetoothi träkkida kasutajate kokkupuudet koroonaviirusesse nakatunutega. Nüüd on valmis saadud ka esimene näidis-äpp koos ekraanipiltidega, mida Google näitas lihtsalt teema illustreerimiseks.

12. aprillil kirjutasime, et Google ja Apple ühendasid jõud ühise API loomiseks, mis pole äpp, vaid abivahend äppidele koroonaviirusega kokkupuutunute vabatahtlikuks träkkimiseks. Operatsioonisüsteemide uuendustega saavad need maikuus kättesaadavaks vastavatele rakendustele, mida paljudes riikides juba luuakse.

Tegemist on Bluetoothi kasutava lahendusega, mis teiste telefonide Bluetoothi (BLE) levialasse sattudes vahetab nendega unikaalseid võtmeid, mida säilitatakse anonüümselt 14 päeva. Kui näiteks kaks inimest kohtuvad, salvestatakse mõlema telefoni anonüümne võti, aga kui hiljem üks neist saab ametliku positiivse tulemuse koroonaviiruse testis, siis võib ta selle "avalikustada" ja kõik tema telefoniga viimase 14 päeva jooksul piisavalt kaua samas Bluetoothi levialas viibinud saavad tänu salvestatud võtmetele samuti teate, et nad on olnud kokkupuutes nakatunuga.

Google ja Apple ise sellest lahendusest mobiiliäppi ei tee, sest vaja läheb kolmanda osapoolena mõnda ametlikku terviseasutust, kes nakkust kinnitaks. Kui keegi saab positiivse testitulemuse, võib ta äpis märkida enda nakatunuks, kuid teistele saadetakse teade ainult siis, kui see on nii-öelda ametlikult kinnitatud, et niisama nalja ei tehtaks. See ametlik asutus või riigi toetatud arendaja võibki olla siis juba äpi loojaks. Äpp kasutab Androidi või IOS-i uuendusega sisseehitatud API-t, mis võtmete salvestamise ja haldusega anonüümselt tegeleb.

Paljud riigid (Geenius kirjutab, et ka Eesti äpp põhineb samal lahendusel) arendavadki praegu selliseid rakendusi ja kui nende lahendus kasutab Google´i ja Apple´i API-t operatsioonisüsteemis, on võimalik andmeid vahetada ka riikide vahel ja erinevatel mobiiliplatvormidel. Asukoha-andmeid muuhulgas ei vahetata - süsteem salvestab vaid anonüümsed võtmed ning kohta, kus nakatunuga kokku puututi, andmetest ei leia. Küll aga on võimalik nakatunuga kokkupuutest äpi kaudu teada saanul ühendust võtta vastava terviseorganisatsiooniga, kes siis vastavalt hetkel kehtivale korrale kas kutsub kokkupuutunu testile, soovitab tal püsida kodukarantiinis või jälgida muid käitumisjuhiseid, mis hetkel riigis kehtivad.

Et rakenduse loojatel oleks lihtsam testida ja võimalikel kasutajatel aru saada, mismoodi API töötab, tegi Google valmis ka näidis-äpi, mille kood on Githubis. Kuidas COVID-19 träkkimine võiks Androidi seadete menüüs hiljem välja näha, selle kohta avaldati samuti ekraanipilte:

Mismoodi süsteem töötab, seda selgitab Google´i ja Apple´i ühiselt koostatud väike "koomiks":