Google ja Apple ühendavad jõud, et koos välja töötada nakatunute vabatahtliku träkkimise lahendus

Erilised ajad nõuavad erilist koostööd. Kaks tehnoloogiamaailma rivaali - Google ja Apple on otsustanud hakata koroonaviiruse leviku tõkestamiseks koostööd tegema ja arendavad välja lahendust, millega peaksid mobiilikasutajad olenemata platvormist saama jälgida, kas nad on mõne nakatunuga kokku puutunud või mitte. Igasugune selline jälgimine on kui manööverdamine privaatsuse miiniväljal, sellepärast läheb lahenduse väljatöötamisega veel aega umbes mai keskpaigani.

Et privaatsust tagada, ei hakka ühislahendus kasutajate asukohti ega identiteete jälgima. Selle asemel suheldakse üle Bluetoothi teiste füüsilises läheduses olevate nutitelefonidega ja vahetatakse privaatseid võtmeid. Kui mõne telefoni omanik saab positiivse testitulemuse uue koroonaviiruse suhtes, siis antakse tema nõusolekul sellest anonüümselt teada ka kõigile neile telefoniomanikele, kes tema lähedal viiruse aktiivsel nakatamisperioodil olid. See teadmine annab võimaluse nakatunuga kokkupuutunutel ise täiendavalt oma liikumist jälgida ja mitte enam avalikes kohtades teistega lähikontaktis olla, võib-olla saab niimoodi tulevikus ka viirusetestile.

Google ja Apple arendavad välja API, mida saavad kasutada terviseorganisatsioonid oma mobiiliäppide loomisel. API annab neile äppidele vajalikud andmed, mobiilirakendused ise kasutavad seda vastavalt selle loonud terviseorganisatsiooni soovidele. Näiteks võib selle kaudu teada anda oma positiivsest proovist. Terviseorganisatsioon saab nakatunuga kokkupuutunutele edastada teateid, kuidas edasi käituda: mismoodi karantiinis olla ja kas nüüd tuleks end koroonaviiruse suhtes testida lasta või teha veel midagi vastavalt riigi ja olukorra vajadustele.

Edaspidi võidakse selline funktsioon juba operatsioonisüsteemi uue versiooniga kaasa lisada, mis tähendab, et viiruse leviku jälgimine ei sõltu enam sellest, kas mõni äpp on alla laetud. Privaatsuse huvides siiski on kasutajal ilmselt vaja see omadus oma telefonis sisse lülitada, kui ta tahab enda jälgimist viiruse suhtes.

Kasutaja jälitamine on aga igal juhul õiguslikult väga keeruline privaatsusküsimus ja sellele on juba ka tähelepanu juhitud, isegi kui see on vabatahtlik ja lõppkasutaja jaoks anonüümne. Google´i ja Apple´i lahendus ei paljasta kasutajate identiteete, kuna telefonid vahetavad üksteisega vaid võtmeid, mis on anonüümsed. API abiga on võimalik saada vaid vastus küsimusele, kas oled nakatunuga kokku puutunud või mitte.