Gmaili töös on praegu tõrkeid

Täna hommikul kella seitsme paiku hakkasid Gmailis levima tõrked, mis ei lasknud teenusesse sisse logida, kättesaamatu oli GDrive ja Gmailist kirju saates oli raskusi lisandite haakimisega e-kirja külge.

Google´i teenuse tõrgetest tuli teateid üle maailma.

Ehkki praegugi on paljudel kasutajatel teenus osaliselt kättesaamatu, tundub siiski probleem lahenevat:



Vaata Gmaili olekut siit lehelt.

Google´i enda teenuste lehel G Suite Status Dashboard on näha, et praegu on probleeme Gmaili, Google Drive´i, Google Docsi, Google Chati, Google Meeti, Google Voice´i jt teenustega.

Ükski teenustest maas (Service Outage) hetkel pole. Google lubab probleeme lähemalt kommenteerida kella 5 ajal.