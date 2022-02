Microsofti rahvusvahelise Kesk- ja Ida-Euroopas tegutseva tütarettevõtte uueks peadirektoriks saab Michelle Simmons (49), kes hakkab alates aprillist juhtima ettevõtte tegevust 24s Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni kuuluvas riigis sh Eestis. Varasemalt tegutses ta Microsofti turundus- ja operatsioonide juhina ning võtab ametikoha üle Anke den Oudenilt, kellest hiljuti sai Microsoft Hollandi juht.

Rahvusvaheline Kesk- ja Ida-Euroopas tegutsev tütarfirma, mis kuulub CEE alla, hõlmab 24 riiki: Armeenia, Albaania, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Gruusia, Läti, Leedu, Kasahstan, Kosovo, Kõrgõzstan, Moldova, Mongoolia, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Sloveenia, Tadžikistan, Türkmenistan, Ukraina ja Usbekistan.

Michelle Simmons, kes toob ametisse kaasa oma laialdased teadmised ja kogemustepagasi, on Microsoftis töötanud üle 20 aasta ning pidanud mitmeid ameteid Kesk- ja Ida-Euroopas, Aasias ja USAs. Selle aja jooksul on ta vastutanud strateegilise kasvu eest mitmetel turgudel ning partnerlus- ja kliendisuhete loomise eest. Kagu-Aasia regiooni uute turgude peadirektorina juhtis ta Microsofti äri 9 riigis, mis moodustavad osa Aasia ja Vaikse Ookeani regiooni kõige kiiremini kasvavatest turgudest, keskendudes majanduste ja ettevõtluse kaasajastamisele läbi digipöörde.

Oma viimases ametis turundus- ja operatsioonide juhina vastutas Michelle Simmons äristrateegia, tootetulu ja turunduse eest ning operatsioonide eest, mis võimaldasid klientidel ja koostööpartneritel 33 Microsofti Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni kuuluvas riigis saada osa digipöördest.

„Mul on väga hea meel võimaluse üle juhtida Microsofti mitmekesist, rahvusvahelist Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni. Tehnoloogia potentsiaal toetada äride ja valitsuste läbiviidavaid uuendusi ning muutusi ei ole kunagi olnud nii suur, ootan innukalt koostööd meie partnerite ja klientidega, et kogu regioonile seda väärtust pakkuda,” ütles Michelle Simmons.

Oma uues ametis vastutab juht Microsofti visiooni edendamise eest, mille kohaselt aidatakse tugevate tehniliste oskuste toel saada regioonil edukaks digitaalseks tõmbekeskuseks - kohaks, kus inimesi, ärisid ja kogukondi võimestatakse läbi digitaalse innovatsiooni edu saavutama ja kasvama, toetades nende globaalseid ambitsioone. Tema ja ta meeskond töötavad kohalike klientide, koostööpartnerite, ettevõtjate, ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega, et pilvetehnoloogia abil viia läbi digipööret ja innovatsiooni ning arendada digitaalset võimekust, pakkudes töövõimalusi kõigile.

Ametisse määramisest rääkides ütles Microsofti CEE regiooni president Philippe Rogge: „Michelle’i kogemus strateegia ja äri valdkonnas teeb temast ideaalse juhi meeskonnale, kes tegutseb turul, mis on põnev ja mitmekesine. Ta on visa, pühendunud ja empaatiline juht, kellel on kogemusi ja teadmisi, et Microsofti parimate töötajate toel muuta regiooni majandused jõukamateks, rohelisemateks ja konkurentsivõimelisemateks.”