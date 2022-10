Rahvusvaheline äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group avas väliskontori Belgias, pakkudes kaubandus- ja teenusmajandusettevõtetele teenusedisaini koos digilahendustega. Lisaks Belgiale on Net Groupil väliskontorid ka Soomes ja Tansaanias.

Net Groupi Belgia üksuse juhi Anders Abeli sõnul on Net Groupi peamine sihtrühm Belgias jaekaubandusega tegelevad ettevõtted, kus juhtimine on jätkuvalt kohalike perekondade käes ning klientuur on väga kogukonnapõhine.

„Belgia teeninduskultuur on väga kõrge tasemega, mis tähendab, et sisseostude tegemine on tihti omaette kogemus, kus oluline roll on omavahelisel suhtlemisel ja väikestel niinimetatud präänikutel. Väljakutseid pakubki see, kuidas sarnast ostuelamust tagada ka veebist oste sooritades. Äride üleandmises on toimumas põlvkondade vahetus ning noorem põlvkond soovib ettevõttesse tuua digitaalseid uuendusi, säilitades sealjuures just nende pereärile omaseid traditsioone. Meie ülesanne on pakkuda sealsetele pereettevõtetele – mis Eesti mõistes pole sugugi väiksed nurgapoed, vaid pigem regionaalsed poeketid – teenusedisaini ja tehnoloogia abil lahendusi, mis muudaksid ka nende veebipoodides ostude sooritamise võrdväärselt eriliseks kogemuseks,“ selgitas Abel.

Anders Abel.

Abel lisas, et kaubandusele suunatud e-äri lahendused on vaid väike osa sellest, mida Net Group Belgia ettevõtetele pakub, sest üha enam tööprotsessidest on võimalik muuta tehnoloogia abil nutikamaks. „Digitaalsed lahendused muudavad ettevõtete töö efektiivsemaks, vähendades seega nii aja- kui ka ressursikulu. See tähendab, et võidavad nii töötajad, kliendid kui koostööpartnerid,“ rääkis Abel.

Eesti suursaadik Belgias Artur Kink peab oluliseks, et digitaliseerimisele pühendunud Eesti ettevõtted tulevad klientidele lähemale. “Riigina olema aastaid töötanud selle nimel, et Eesti kui e-riigi lahendused oleksid Euroopas laiemalt teatud, kuid on sama oluline, et oleme koos ettevõtetega neis kohtades kohapeal olemas, kus digilahendusteks on valmidus olemas ja meie kogemust reaalselt vaja,” selgitas Kink.

Net Groupi asutaja ja tegevjuhi Priit Kongo sõnul otsustas Net Group laieneda Belgiasse hea referentsi tõttu. „Net Group aitas Rahvusvahelise Haagi kriminaalkohtul koostada kümne aasta IT-strateegia. Lisaks sellele disainisime nii kasutajaliidese kui ka tööprotsesse. Selline piirkondlik kogemus oli oluline märk sellest, et sealsetes organisatsioonides on valmidus oma tööprotsesse digitaliseerida,“ rääkis Kongo.

Net Groupi Belgia kontoris töötab kohaliku turu eripärasid tundev tiim, kuid pidevalt tehakse koostööd ka Tallinna kontori tarkvaraosakonnaga. Belgia tiimis on oluline roll rahvusvahelise kogemusega teenuse disaineril, kes käib vaatlemas kohapealsete klientide tööprotsesse ning vaatluse põhjal tehtud järelduste abil aitab muuta ettevõtete erinevaid töölõike efektiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks.