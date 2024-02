Foto: Tom Christensen, Pixabay

Erinevad nutiseadmed on meie igapäevaelu lahutamatuks osaks olenemata aastaajast või välistest temperatuuridest. Karmid külmakraadid, mis on Eestisse jõudnud, võivad aga seadmete tööd aeglustada või lausa pöördumatuid kahjustusi tekitada. Kuidas selle eest oma nutiseadmeid kaitsta?

Tõenäoliselt on igaüks olnud selles ebamugavas olukorras, mil krõbedate miinuskraadidega õues telefonis navigeerides seadme ekraan järsku välja lülitub. Seda tuleb ette siis, kui nutiseade pole madala temperatuuri eest korralikult kaitstud - külm võib mõjutada nii seadme väliseid kui ka sisemisi komponente.

„Usun, et paljud meist on märganud, kuidas talvel väljas olles hakkab nutitelefon aeglasemalt töötama. See juhtub, kui nutitelefoni aku kulutab külma tõttu tavapärasest rohkem energiat, aku tühjeneb kiiremini ja võib külma tõttu isegi välja lülituda,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Ta lisab, et madal temperatuur ei mõjuta ainult telefoni akut - ka ekraanid ja muud sisemised komponendid on külma suhtes tundlikud ning muutuvad selle tulemusena hapramaks ja vähem töökindlaks.

“Seetõttu, kui soovite talveperioodil nutiseadmeid korralikult kaitsta, soovitan neid hoida kaitseümbristes. Kui kavatsed palju aega väljas veeta, mõelge ka termoümbrise soetamisele – see aitab telefoni külma eest kaitsta,“ jagab Mishina nõu.

Nutiseadmeid võivad kahjustada ka kiired temperatuurimuutused

Mishina sõnul on oluline lasta pärast külmakraadides telefoni kasutamist seadmel toatemperatuuriga veidi aega kohaneda.

“Õuest soojemasse ruumi tulles peaks enne seadme uuesti kasutamist võimaldama sellel kõigepealt soojeneda. Seda seetõttu, et kui seade kogeb suuri temperatuurierinevusi, võib selles tekkida kondensatsioon, mis võib samuti kahjustada telefoni tööd,” ütleb tehnoloogiaekspert.

Kuidas kaitsta nutikellasid?

Ka nutikellad vajavad talveperioodil erilist tähelepanu.

“Kindlasti ei tasu nutikella randmelt eemaldada, et seda näiteks kotti või taskusse panna. Kõige õigem on kella ka väga madalate temperatuuride korral justnimelt randmel hoida, sest keha soojus aitab kõige paremini seadet soojendada ja kaitsta võimalike kahjustuste eest,” ütleb Mishina.

“Talvel võib murekohaks olla liiga soojade kinnaste kandmine, see võib põhjustada higi kogunemist nutikellale. Siinkohal soovitan kella puhastamiseks kasutada mikrokiust lappi. Lisaks tasub seadme puhastamisel tähelepanu pöörata ka muudele kontaktpunktidele, näiteks laadimisavale, sest higi ja mustus kipuvad kogunema ka sinna,“ jagab Mishina nutikellade hoolduse näpunäiteid.

Juhtmevabade kõrvaklappide hooldus

Madal temperatuur võib mõjutada mitte ainult nutitelefone ja kellasid vaid ka juhtmevabasid kõrvaklappe.

“Külmaga tekkiv kondensatsioon võib kahjustada kõrvaklappide siseosi. Näiteks Huawei uued FreeBuds Pro 3 kõrvaklapid vastavad IP54 vee- ja tolmukindluse standardile, mis tähendab, et need on pritsmekindlad,” selgitab Mishina.

“Niiskus võib kahjustada kõrvaklappide toimimist. Väljas olles tuleks vältida nende hoidmist külmas käekotis või taskus. Samuti tasuks sooja ruumi naastes lasta klappidel aeglaselt soojeneda, kuid siiski otsesest kuumusest eemal hoides,” annab tehnoloogiaekspert nõu.

Nagu ka teiste seadmete puhul on külmaga oluline kaitsta ka juhtmevabade kõrvaklappide akut. “Mütsi kasutamine aitab kõrvaklappe soojas hoida, tagab nende korrapäras töö ning pikendab oluliselt aku tööaega,” võtab Mishina seadmete kasutamise nõuanded kokku.