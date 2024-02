1. veebruarist on Eestis kättesaadav Google’i juturoboti Bard kõige võimekam Gemini Pro mudel, uuenduste osana saab nüüd eesti keeles ka juturoboti vastuseid kontrollida.

Mullu detsembris jagas Google uudiseid tehisintellekti läbimurdest: tehnoloogiaettevõte tõi turule oma kiireima AI-mudeli Gemini ning lülitas selle oma tehisintellektipõhisesse juturobotisse Bard. Täiustatud Gemini Pro mudeli kasutuselevõtt on esimene oluline osa Bardi uuendusest.

Gemini Pro mudeliga Bardi saab nüüd Eestis kasutada alates 1. veebruarist kell 17.00. Uus versioon on saadaval enam kui 230 riigis ja 40 keeles üle maailma.

Keelemudeleid ja juturobotiteid hindav Large Model Systems Organization (LMSYS) avaldas hiljuti, et Gemini Pro on üks eelistatuimaid vestlusroboteid, mis on teinud suure sammu edasi. Välised eksperdid on pimetestide tulemusel hinnanud Gemini Pro-ga Bardi võrdluses teiste juhtivate alternatiivsete toodetega üheks parimaks vestlusrobotiks.

Gemini Pro mudelis on oluliselt täiustatud mõistmise, kokkuvõtete tegemise, arutlemise, kodeerimise ja planeerimise funktsioone.

Osana uuendusest võimaldab Google nüüdsest kasutajatel ka eesti keeles Bardi vastuseid kontrollida. Kui valida Bardis guugeldamise funktsiooni ikooni alt „G“, loeb Bard vastuse ette ja hindab, kas veebis on olemas infot vastuse täiendamiseks. Hinnatavate argumentide puhul avaneb võimalus klõpsata esiletõstetud lausetel, mis aitab uurida otsingumootorist leitud teabe tõesuse või vastuolulisuse kohta.

Need uuendused teevad Bardi senisest ligipääsetavamaks, võimekamaks ja mitmekülgsemaks, et aidata kasutajaid erinevate ülesannetega, alustades väljakutseterikaste loominguliste projektidega ja lõpetades lihtsamate igapäevaste ülesannetega.

Google’i eesmärk on läheneda tehisintellektile julgelt ja vastutustundlikult, mistõttu uue versiooni arendamiseks on tehtud koostööd ekspertide, poliitikakujundajate ja regulaatoritega.

Bardi uusimat Gemini Pro mudelit saab proovida tasuta: bard.google.com.