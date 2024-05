Foto: Tarvo Tammeoks

Rahvusvaheline energiaettevõte Enefit lõi käed Solaride’iga ja asus päikeseautosid arendava MTÜ liikmeks. Koostöö eesmärk on ehitada Austraalias toimuva päikeseautode maailmameistrivõistluste võiduauto, anda hoogu energiasektori innovatsioonile ja muuta inseneriks õppimine noortele atraktiivsemaks.

„Tänu koostööle saavad tudengid arendada Baltikumi kolmandat päikeseautot Enefiti spetsialistide abiga. Üheskoos saame mõelda veelgi paremaid lahendusi, kuidas kasutada päikeseenergiat maailmameistrivõistlustel võimalikult efektiivselt,” ütles Solaride’i tegevjuht Asso Soosalu.

Üks Enefiti ja Solaride’i ühiseid eesmärke on inseneeria populariseerimine. Juba sel sügisel korraldatakse tudengitele riistvara hackathon “Build-a-Thon”, et erinevatel erialadel tegutsevatel või õppivatel noortel oleks võimalus lahendada energiavaldkonna väljakutseid. Selle eesmärk on töötada välja paremaid energialahendusi ja anda hoogu energiasektori innovatsioonile.

Enefiti kaubamärki kasutava Eesti Energia juhatuse liikme Kristjan Kuhi sõnul on nii päikeseenergia lahenduste kui elektromobiilsuse innovatsioon ja arendamine Enefiti igapäevatöö: „Solaride ühendab endas kolme Enefiti jaoks olulist valdkonda - päikeseenergia, elektromobiilsus ja inseneride järelkasv. Seega on meil suur rõõm, et saame Solaride’i tegevustesse järgmistel aastatel nõu ja jõuga panustada.”

Solaride on 2020. aastal alguse saanud interdistsiplinaarne haridusprojekt, kus arendatakse päikeseautot eesmärgiga arendada tulevikutalente ning populariseerida inseneriharidust. Solaride’i noorte, mentorite ja sponsorite koostöös on valminud nii Baltikumi esimene kui teine päikeseauto.