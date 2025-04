Telia valguskaablivõrk jõuab sel aastal 15 000 koduni

2025. aastal viib Telia kiiret internetiühendust pakkuva valguskaablivõrgu veel 15 000 Eesti koduni.

Telia võrgujuhi Mihkel Kõivu sõnul jätkab ettevõte sel aasta interneti püsivõrgu aktiivse laiendamise ja moderniseerimisega ning võrguarendused toimuvad ca 40 piirkonnas üle Eesti.

“Põhirõhk saab olema valguskaablivõrgu rajamisel nendele klientidele, kes täna kasutavad interneti püsiühendusi madala kiirusega vasevõrgul. Selle aasta suuremad valguskaablivõrgu arendusprojektid leiavad aset Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus, Tapa linnas ja Kadrinas,” lisas Kõiv.



Seda, millistel aadressidel ja millistel kiirustel saab Telia koduinterneti teenust Eestis kasutada, saavad kõik huvilised mugavalt kontrollida Telia koduinterneti veebilehel www.telia.ee/era/internet/koduinternet/, kuhu tuleb sisestada huvipakkuv aadress. Juhul, kui sisestatud aadressile on lähiajal valmimas Telia valguskaabliühendus, on see info veebilehel samuti kirjas.

Tänavad ja piirkonnad, mis saavad tänavu vähemalt osaliselt Telia valguskaabli, on järgmised.

Tallinn: Tiskrevälja, Tiskrevahe, Vahepere, Sõle, Valge, Lehe, Luige, Nõmme, Poska, Mahla, Mulla, Mullamaa, Paldiski mnt, Ristiku, Roo, Saue, Sõmera, Telliskivi, Tulbi, Ahju, Allika, Estonia pst, Hariduse, Kentmanni, Liivalaia, Lätte, Süda, Pärnu mnt, Roosikrantsi, Rävala pst, Sakala, Tatari, Lai, Dunkri, Kinga, Kullassepa, Kuninga, Pikk, Raekoja, Vanaturu, Voorimehe, Kiriku, Kohtu, Lossi plats, Piiskopi, Rahukohtu, Ruti, Toom-Kooli

Telia on rajanud Eestisse ca 16 000 kilomeetrit valguskaabli võrku, mis on 2025. aasta lõpuks kättesaadav enam kui 441 000 Eesti aadressil. Hetkel on Telia kõige populaarsem koduinterneti pakett kiirusega 100 Mbit/s ning seda kasutab enam kui 50% ettevõtte koduinterneti klientidest.