Film "Saatan kannab Pradat 2" tõi unustatud nutifunktsiooni rambivalgusesse

Kui Miranda Priestly ekraanil kulmu kergitab, ei värise enam ainult tema assistendid, vaid ka sotsiaalmeedia algoritmid. Uue suurfilmi "Saatan kannab Pradat 2" jõudmine kinolevisse on tekitanud ootamatu sünkroonsuse kõrgmoe ja tehnoloogiamaailma vahel.

Üks ring ja maailm on avatud

Filmi ikoonilised kostüümid ja detailirohked aksessuaarid on pannud vaatajad aktiivselt uurima, kust nähtud rõivaid ja esemeid leida. See huvi on andnud uue elu Samsungi funktsioonile Circle to Search, mis on seni paljude kasutajate jaoks pigem tagaplaanil tolmu kogunud. Kui varem sarnanes ekraanilt nähtud eseme tuvastamine detektiivitööga — tuli teha ekraanipilte, nuputada Google'isse sobivaid märksõnu ja loota juhusele, siis nüüd käib see kergemalt.

"Piisab vaid kodunupu all hoidmisest ja ekraanil huvipakkuva detaili ümber ringi tõmbamisest, olgu selleks mantel, käekott, kingad või isegi interjöörielement. Mõne hetkega kuvab telefon sulle sarnased tooted," selgitab Samsungi kommunikatsioonijuht Saskia Kivi. Kivi sõnul on just see kiirus ja mugavus põhjus, miks funktsioon on viimasel ajal eriti palju tähelepanu saanud, tõustes tehnoloogiakogukondades üheks hinnatumaks Androidi lisaks.

Rohkem kui pelgalt moenõustaja

See digitaalne "võlukepike" ei ole jäänud vaid tehnofanaatikute pärusmaaks. Kanal 2 reporter ja telenägu Aleksandra Jürman kasutab enda sõnul Circle to Searchi järjepidevalt: "See on mulle nii kasulik töövahend ning kui ma näen sotsiaalmeediast mingit lahedat riideeset või sisustuselementi, saan sekundiga leida, kust ja mis hinnaga ma seda osta saan."

Rakenduse võimekus ei piirdu aga ainult moelavadelt pärit trendidega. See toimib nagu visuaalne tõlk, mis suudab tuvastada peaaegu kõike, mis ekraanile jääb. Samsungi kommunikatsioonijuht lisab, et sama loogika töötab ka reisisihtkohtade, sisekujunduse ja isegi toidu puhul. See tähendab, et kui näed filmis ahvatlevat magustoitu või kauge maastiku vaadet, on vastus vaid ühe sõrmeliigutuse kaugusel.

Interaktiivne kinokogemus

Sotsiaalmeedias on hakanud levima videod, kus vaatajad katsetavad funktsiooni otse kinos või teleka ees, tuvastades tegelaste kantud rõivaid reaalajas. See on muurtnud passiivse vaatamise esimest korda ka interaktiivseks stilistika avastamiseks.

"Saatan kannab Pradat 2" on seega näidanud, et tehnoloogia ja meelelahutus võivad põimuda viisil, mis muudab meie igapäevase harjumuse nutikamaks. Enam ei pea keegi kulutama tunde, et selgitada välja, millise disaineri kätetööga on tegu, info on peidus sõrmeringi taga. See funktsioon on saadaval ka paljudel teiste tootjate telefonidel, näiteks Google Pixel jt.