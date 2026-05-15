Lamekatuse remont kortermajades: probleemid ja lahendused

(Sisuturundus)

Kortermaja elanikud seisavad sageli silmitsi lekkiva või amortiseerunud katusega, mis mõjutab kõiki majas elavaid inimesi — veekahju ülemistel korrustel, hallitus laeadel ja kasvavad küttearved. Professionaalsed katusetööd on ainuvõimalik vastus: mida kauem probleemi edasi lükatakse, seda kallimaks läheb lõplik remont.

Miks vajavad kortermajad lamekatused erilist tähelepanu

Eestis on suur osa nõukogudeaegsetest kortermajadest varustatud lamekatustega, mille ehitusvanus ületab 40–60 aastat. Algne bituumenmaterjal on ammu jõudnud kasutusea lõppu, kuid lamekatusetöid lükatakse edasi aastast aastasse. Eesti kliima — lumetalved, kevadised sulad, suvine kuumus ja sügisesed vihmaperioodid — loob katusematerjalidele pideva temperatuuri- ja niiskusstressi, mis nõuab kõrget materjali- ja paigalduskvaliteeti.

Tüüpilised kahjustused

Katuseekspertide hinnangul on levinuimad lamekatuse defektid kortermajades:

Hüdroisolatsiooni irdumine ja mullide teke — temperatuurikõikumised kahjustavad katet, eriti kevadise sulatuse järel;

— temperatuurikõikumised kahjustavad katet, eriti kevadise sulatuse järel; Praod läbiviikude juures — korstnad, ventilatsiooniavad ja kanalisatsioonitorud on sagedased lekkeohukohad;

— korstnad, ventilatsiooniavad ja kanalisatsioonitorud on sagedased lekkeohukohad; Ummistunud vihmaveeäravoolud — seisev vesi kiirendab katte kulumist ja suurendab katusele avalduvat koormust;

Lamekatuse remont: lahendused ja materjalid

Kohalik remont ja kapitaalne rekonstruktsioon

Katuse remonttööd kohaliku iseloomuga sobivad siis, kui kahjustused piirduvad väiksema alaga: asendatakse katusekatte kahjustatud osa ja tihendatakse praod. Kapitaalne lamekatusetööde tsükkel on vajalik laiaulatuslike kahjustuste puhul — see hõlmab vana katte täielikku demontaaži, aluspinna ettevalmistust ja kaasaegse materjali paigaldust.

Tänapäevased katusematerjalid on palju vastupidavamad kui nõukogudeaegne ruberoid. SBS/APP bituumenrullmaterjal teenib kuni 30 aastat, PVC- ja TPO-membraanid sobivad keerulise konfiguratsiooniga pindadele ning polüuretaanist vedel hüdroisolatsioon moodustab õmblusteta kaitsekihi, mis on ideaalne raskesti ligipääsetavatele kohtadele.

Kortermaja lamekatuse remont nõuab korteriühistu koosoleku otsust. Rahastamiseks saab kasutada KredExi rekonstrueerimistoetust, korteriühistu remondireservi või elamurenovatsiooniks mõeldud sooduslaenu. Enne tööde alustamist tasub lasta spetsialistil teha põhjalik katusediagnostika — see aitab täpselt määrata kahjustuste ulatuse ja valida optimaalseima lahenduse nii kvaliteedi kui ka eelarve seisukohast. Õigeaegsed katusetööd kaitsevad hoone kandekonstruktsioone niiskuskahjustuste eest, vähendavad energiakadu ja tõstavad kogu kinnisvara väärtust pikaajaliselt. Usaldage oma kortermaja katus professionaalidele — Roofmaster lamekatuse remont tagab kvaliteetse tulemuse ja kuni 10-aastase garantii.