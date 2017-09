Avati tasuta õppeprogramm kutseõpilastele, mis toob digipassi taskusse

Eile, 7. septembril avas haridus- ja teadusminister Mailis Reps noorte digitaalseid ja sotsiaalseid oskusi arendava programmi Samsung Digi Pass, mis on mõeldud kutsekooliõppuritele. Seda korraldab Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Noorteühenduste Liiduga. Professionaalsete mentorite ja koolitajate käe all saavad osalejad viie kuu jooksul töötada meeskondades ja lahendada elulisi probleeme.

Programm annab lisaks igale osalejale digipassi – Samsung Digi Pass on kinnitus tulevasele tööandjale omandatud (digi)oskustest ja võimetest.

“Kuna elame muutuval ajal, mis nõuab uute pädevuste arendamist, peavad õpilased omandama selliseid oskusi, mis ei pruugi veel olemas olla. Samsung on loonud ainulaadse digitaalse passi, mis näitab tööandjatele omandatud vajalikke digitaalseid ja sotsiaalseid oskuseid, et töötada kõigis sektorites ja lõpuks teha oma unistuste tööd,” ütles Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

Programm käib küll alles teist aastat, aga on juba jõudnud mullu European Digital Skills Award 2016 nelja parima sekka tööjõu digioskuste arendamise kategoorias.

„Tänast maailma ja tööturgu silmas pidades on vajalik kujundada igas õppijas digipädevus, mis tähendab, et inimene suudab edukalt ja mõistlikult infoühiskonnas toime tulla,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Hea meel on selle üle, et järjest enam töötavad osapooled ühisel eesmärgil. Kool, erasektor, riik ning kogukond tervikuna pööravad üha enam tähelepanu digioskuste arendamisele, nagu ka antud projekt hästi näitab,“ lisas Reps.

Viiekuuline programm toimub viies moodulis Tallinna Tehnikaülikoolis ning selle käigus omandavad osalejad sotsiaalseid ja digitaalseid oskusi. Õpilased töötavad kolmeliikmelistes meeskondades välja oma idee koos programmi koolitajate ja mentoritega. Kõik osalejad, kes programmi läbivad, saavad Samsungi digipassi ning võitjameeskond Samsungi tahvelarvutid.

Kogu projekti vältel on ka kõigile huvilistele kasutada spetsiaalne olümpiale pühendatud tõrviku äpp, mida on võimalik noortel süüdata, et elada kaasa programmi käekäigule. Äppi tutvustatakse kõigis Eesti kutsekoolides, et kutsuda õpilasi osalema programmis ning teisalt saavad oma kooli õpilased ​toetada​ neid, kes on juba registreerunud.

Õppeprogramm mitte ainult ei aita omandada digitaalseid ja sotsiaalseid oskuseid ja valmistada sisenemiseks tööturule, vaid ka lahendada noorte tööpuuduse probleemi. Samsung Digi Pass on täiesti tasuta, avatud kõigile kutsekooli õpilastele.

Projekti lisainfo on kättesaadav Samsung Digi Passi koduleheküljel. Kandideerima on oodatud kõik 14-19 aastased kutsekoolinoored kolmeliikmeliste tiimidena. Osalemiseks tuleb täita avaldus ja ankeet hiljemalt 25. septembriks.