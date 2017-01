Eken H9R seikluskaamera test: alla 50 euroga 4K, mis pole päris 4K

Alustame aastat ühe huvitava seikluskaameraga, et saabuv uus aasta tuleks ikka häid seiklusi täis. Eken H9R seikluskaamera näeb e-poes kui tõeline Hiina ime: odav, makstes vaid 46 eurot, ohtrate lisadega - selle raha eest on kõikvõimalikud kinnitused ja isegi veekindel korpus kaasas, ja kvaliteetne, kuna karbil ja korpusel on peibutav 4K ehk UHD kvaliteedi märk. AM testis seda kaamerat rohkem kui paar kuud ja nüüd võib juba pikemalt muljeid jagada.

Karp ja pakend on Banggoodist ostetud seadme saabudes nagu mänguasjal, komplekt on kokku pandud ka käepäraste kontorivahenditega: natuke kortsus kilekotid, minigripid, akule on peale tõmmatud tavaline kontoriteip lühise kaitseks. Iga asi on eraldi kilesse pakitud, oma paarkümmend kotti.



Eken H9R seikluskaamera karp. Foto: Kaido Einama

Igasugust lisavarustust on kaasas ohtralt - palju asju on sellised, mida tuleb kümme korda kallima seikluskaamera juurde veel lisaks osta. Jupid, mis näiteks GoPro-le juurde ostes maksaks rohkem, kui see odav kaamera ise, on kõik kaasa pandud: kiivrikinnitused, lenksukinnitused, kahepoolse teibiga alused, pult jne.



Eken H9R kaasasolevad lisad. Foto: Kaido Einama

Lõpuks tuleb välja ka kaamera ise – veekindlas korpuses, 30 m sügavusele minna kannatava veekindla kestaga, ehkki materjal ja luugid tunduvad jälle pigem nagu mänguasjatööstusest.

Aku kaas, mille alla käib väike kandiline aku, on eraldi – seda on ülilihtne ära kaotada. Kuna Eken on Aasias populaarne, siis liigub turul ka nö võltsakusid, mida eristavad originaalist servad: võltsaku on tavaliselt täiesti kandiline, originaal kahest servast kumera nurgaga.

Aku ise on aga kriimustustega – justnagu oleks enne kasutatud. Kontoriteip on liimine ja pärast peab aku klemmid kustukummiga üle käima. Seega tootmisprotsessis oleks veel vaja üht-teist lihvida, et kaubanduslik välimus oleks parem.

Kuid põhiline on ikkagi töö ise - kuidas kaamera filmib ja pildistab.

Sisselülitamine ja menüüd on üsna sarnased GoPro kaamerate sisemise süsteemiga. Kõik tuleb ära teha nooleklahvide ja valikunupuga. Taga asuv kahetolline 320x240 pikseline ekraan pole küll piisavalt hea ülesvõetava materjali kvaliteedi hindamiseks, kuid ekraanita kaameratega võrreldes on suureks plussiks muidugi see, et kohe näeb, mis videol kaadrisse jääb. Nagu seikluskaameratel tavaline, on objektiiv üsna laia nurgaga (170 kraadi), mis ekstreemsetes oludes annab rappudes filmituna stabiilsema pildi ning samas aitab ka kõik olulise peale jätta. Pärast võib kalasilmamoonutust juba (kallites) järeltöötlusprogrammides töödelda.

Video ja foto režiimid on sisselülitusnupust kiirelt vahetatavad. Kui on aeglane mälukaart, siis menüüs 4K valik puudub. Selleks, et ka lubatud 4K ehk režiim näitudega 25 fps ja 3840x2160 pikslit välja ilmuks, peab

microSD kaart vastama teatud kiirusklassidele. Ehkki SanDisk ise peab minimaalseks kiiruseks UHD video jaoks vaid UHS Class 1 ja Class 3 mälukaartide salvestuskiirusi, saab hakkama ka Class 10 kaardiga, millega tehtud testvideod on allpool. Selle kaardi sisestamise peale ilmub menüüdesse ka 4K kvaliteedi valik.

EKEN H9R ei tee paljude kurvastuseks siiski “päris” 4K videoid, sest tal on vaid 4 MP sensor. Päris 4K jaoks on vaja vähemalt 8 MP sensorit. Pilt “pannakse kokku” 4K suuruseks. Samas on sensor suurem tavaliste Full HD kaamerate sensorist ja "naturaalne" videokvaliteet on kaameral nö 2.7K. Üks stseen võib olla kuni 10 minutit pikk, seega pikka filmi ühe võttega ei saa teha. See on microSD kaardil oleva FAT32 piirang, sest salvestada saab selles failiformaadis kuni 4 GB faile.

Pult, millel on paar nuppu, töötab kohe karbist välja võttes. Midagi seadistada ega WiFi võrke otsida pole vaja. Selleks kasutatakse oma 2,4 GHz ühendust.

Siin on mõned testvideod, mis tehtud Eken H9R kaameraga.

ERM-i sisenemise testvideos on kuulda, et hästi jääb peale filmija enda hingamine, muidu on sisemise kaameramikrofoni kvaliteet aga keskpärane ja kaugemaid hääli ei võta.

Rohkem hääli järgmises, hämaras filmitud ERM-i sisemuse videos, kus on kuulda 4-5 meetri kauguselt giidi juttu.

Seikluskaamerana õues märjas ja lumes kasutamiseks tuleb EKEN H9R panna veekindlasse kesta. Siis enam häält läbi ei kosta. Helina jäävad peale vaid kolksud ja krabinad.

Siiski on aga videopilt hämaral talveõhtul veel üsna normaalne ka kehvas valguses.

Testitud tarkvaraversiooniga salvestatakse kõik klipid .mov formaadis, mida mõned videoredigeerimistarkvarad kohe ära ei tunne. Näiteks Adobe Premiere Elements tahab enne neid faile sobivaks konvertida. Peab vaatama sedagi, et videotarkvara ikka toetaks 4K klippide töötlemist.

Pildistamiseks sobib seikluskaamera hädapäraselt, kvaliteet on nagu keskmisest odavamal mobiilil. Mõned näidispildid allpool. Klõpsa pildil, et näha originaali.

Testpilt sügiseses Kadrioru pargis.

Testpilt Eesti Rahva Muuseumi näitusesaalis.

Testpilt Eesti Rahva Muuseumis rasketes valgusoludes.

Valguses ja varjus on kaamera ulatus üsna väike, nagu näha viimaselt pildilt, heledates kohtades põleb kõik välja, tumedatel aladel jääb detailivabalt mustaks.

1050 mAh aku kestab 1080p ehk Full HD kvaliteediga filmides 30 kaadrit sekundis kuni 1,5 tundi, kõrgema kvaliteediga (4K 25 / 2.7K 30 / 1080p 60) 1 tund. Üle WiFi (802.11 b/g/n) saab ka kaamera striimima panna, selle õpetus on siin. Seega võiks Eken H9R toimida ka kui odav UHD valvekaamera, mis edastab ostepilti.

GoPro kaamaratest on uued HERO5 mudelid parameetritelt sellest üliodavast Hiina seikluskaamerast üle, võrrelda kannatab ehk HERO4-ga, millel on Ekeni 4 MP sensori vastu panna 12 MP sensor. Vaata kahe kaamera videote võrdlust siit.

Kokkuvõtteks: seikluskaamera Eken H9R on parim kaaslane alustavale seiklejale

Loomulikult on kümme korda kallimad brändi-seikluskaamerad parema kvaliteediga, vastupidavamad ja kindlamad. Kuid kas ka kümme korda paremad? Vaevalt. Eken H9R tuleb Eestisse Hiina ladudest minimaalse võimalusega garantiiremonti saada, samuti on kasutatavad materjalid pealtnäha pärit nagu mänguasjatööstusest ja natuke petetakse ka väljareklaamitud 4K võimekusega, aga hind tapab kõik need puudused üsna paljude jaoks. Kui endale ei taha, siis lastele ja noortele esimeseks katsetuseks sobib selline odav seikluskaamera kindlasti. Kvaliteet polegi halb ja kasutajad saavad kiiresti selgeks, mida ühe seikluskaameraga üldse teha saab. Kui isu kasvab, siis saab ju mitu korda kallimaid kaameraid ostma hakata. Alustuseks aga on Eken H9R hea.

TEHNILISED ANDMED

Seikluskaamera Eken H9R

Hind: 46,40 eurot (Banggood)

Pult: Raadioühendusega, kaks nuppu (pildistamine / filmimine), 2,4 GHz. Veekindel kuni 3 m sügavusel, leviala õhus kuni 15 m Ekraan: 2-tolline, 320x240 pikslit Sensor: 4 MP Veekindel kest: komplektis, kuni 30 m Video: 4K @ 25 fps (3840x2160); 2.7K @ 30 fps (2704x1524); 1080p @ 60 fps (1920x1080); 1080p @ 30 fps (1920x1080) Fotod: 12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP Sisend/väljund: Micro USB, HDMI Objektiiv/vaatenurk: 170 kraadi (lainurk) Aku: 1050 mAh (1080p @30 fps 1,5 tundi, 4K @25 fps / 2.7K @30fps / 1080p @60 fps 1 tund) Salvestus: MicroSD mälukaardile, kuni 32 GB Heli: WAVE (176 kbps) Mõõtmed, kaal: 59,3x24,6x41,1 mm; 64 grammi koos akuga WiFi: 802.11 b/g/n

Komplektis: