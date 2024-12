Wikimedia Eesti kuulutas eestikeelse Vikipeedia 2024. aasta fotograafiks Tartu fotograafi Olari Pilniku, kes on rikastanud entsüklopeediat fotodega paljudest Eestimaa paikadest.

Olari Pilnik alustas kaastöö tegemist Vikipeediale 2022. aasta sügisel Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia eriala üliõpilasena ning on aktiivselt osalenud vikifotoretkedel üle Eesti. Tema fotodelt leiab paiku nii Hiiumaalt, Peipsi järve äärest, Järvamaalt kui ka Lääne-Virumaalt. Pilnik on öelnud, et vikifotoretked on võimaldanud tal avastada palju huvitavaid kohti, kuhu muidu ehk ei satuks.

Wikimedia Eesti tegevjuhi Ivo Kruusamäe sõnul on Vikipeedia laiem eesmärk tagada kõigile vaba ligipääs teadmistele ja üheks meile iseäranis oluliseks osaks sellest teadmiste koguhulgast on teave Eesti kohta. “Meie kodumaa paremal kirjeldamisel ei saa me toetuda ainult tekstidele, vaid vaja on ka pilte. Häid pilte. Ja Olari panus on aidanud tugevalt kaasa sellele püüdlusele koguda fotomaterjali igast Eestimaa külast”.

Kahe tegevusaasta jooksul on Pilnik lisanud juba ligi tuhat fotot. Vikifotograafia kõrvalt tegeleb Pilnik aga ka professionaalse foto- ja videograafiaga ning lisaks Vikipeediale saab tema loomingut näha tema kodulehel ja Instagrami kontol.

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhinda antakse välja alates 2017. aastast. Selle eesmärgiks on tunnustada Vikipeedia pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma. Varasemalt on tiitli pälvinud Kristian Pikner, Vaido Otsar, Virgo Siil, Ivar Leidus ja kolmel korral Jaan Künnap.

Aasta fotograaf valitakse välja rahvusvahelisse pildipanka Wikimedia Commonsisse panustavate piltnike seast, kelle tööd on leidnud tunnustust konkurssidel ning kelle panus mõne valdkonna täiendamisel või dokumentaalfoto žanri viljelemisel on silmapaistev. Vikipeedia pildipanga fotod on vaba kasutamist lubava Creative Commonsi autorile viitamise (BY-SA) litsentsi all.

Loe ka intervjuud Olari Pilnikuga 2023. aastast.