Canon lisas valikusse kolm uut RF-seeria objektiivi, mis laiendavad nende EOS R süsteemi. Uued objektiivid – RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, RF 50mm F1.4L VCM ja RF 24mm F1.4L VCM – on loodud vastama nii fotograafide kui ka videograafide vajadustele. Need hübriidobjektiivid pakuvad olulisi funktsioone, nagu sujuvalt töötav iiriserõngas, mis võimaldab 11-labalise avaga täpset valgustuse kontrolli ning optika mis minimeerib zoomides fookuse nihkumist.

RF 70-200mm F2.8L IS USM Z – ideaalne paindlikkuseks ja kauguse katmiseks

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z sobib hästi sportlaste, looduse, uudiste ja hübriidvõtete jäädvustamiseks. Optiline stabilisaator tagab selge ja terava pildi ka pikematel säriaegadel, lisaks on saadaval elektrooniline zoom-adapterid ja juhtimisvõimalus Canon Camera Connect’i rakenduse kaudu ehk ei vaja juhtpulti vms. Objektiivi ilmastikukindel disain ja mugav käsitlemine muudavad selle töökindlaks erinevates keskkondades.

Sarnaneb nii suuruselt kui kaalult EF 70-200 versioonile kuid teistinud fotograafide sõnul on oluliselt teravam, isegi "liiga terav"

Peamised omadused:

Fookuskaugus 70–200 mm, pidev f/2.8 ava

Optiline stabilisaator, 5,5-stoppi

Ilmastikukindel disain ja fluor-kate, mis kaitseb objektiivi pinda

Kaal 1110 g (must) või 1115 g (valge)

RF 50mm F1.4L VCM – suurepärane portreevõtteks ja loomulikuks vaatenurgaks

Canon RF 50mm F1.4L VCM on klassikaline portreeobjektiiv, mille kiire f/1.4 ava võimaldab loomulikke ja teravaid portreesid ka hämaras valguses. Objektiiv on 40% kergem kui varasem RF 50mm F1.2L USM, pakkudes samas suurepärast teravust ja vähese valgusega pildistamisel loovat teravussügavuse kontrolli. Uued RF 50mm ning RF 24mm objektiivid teeb eriliseks nende üsna sarnane mõõt ja identne suurus, mis teeb nende vahetamise näiteks gimbali peal eriti mugavaks.

Peamised omadused:

Fookuskaugus 50 mm, f/1.4 ava

Kaks asfäärilist elementi ja UD-element, mis tagavad kõrge teravuse ja kontrasti

Sujuv iiriserõnga töötlus ja vaikselt töötav Nano USM ja VCM mootor

Kaal 580 g, mõõtmed 76,5 x 99,3 mm

RF 24mm F1.4L VCM – laia nurgaga võtted ja detailne teravus

Canon RF 24mm F1.4L VCM pakub laia vaatevälja, mis on ideaalne maastike, interjööride ja keskkonna portreede jäädvustamiseks. Kiire f/1.4 ava ja vähendatud kaal (umbes 20% kergem kui eelkäija) muudavad selle objektiivi mugavaks nii käsitsi kasutamiseks kui ka video- ja fotoseadistustes.

Peamised omadused:

Fookuskaugus 24 mm, f/1.4 ava

UD- ja asfääriline lääts tagavad terava ja kontrastse pildi

11-labaline ümar ava kauni bokeh-efekti loomiseks

Kaal 515 g, mõõtmed 76,5 x 99,3 mm

Uued objektiivid tulevad müüki novembris 2024 ning hinnad Baltimaades on järgmised:

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z – 3919 €

– 3919 € Canon RF 50mm F1.4L VCM – 1709 €

– 1709 € Canon RF 24mm F1.4L VCM – 1879 €

Lisaks tutvustati uut RF-S 7.8mm F4 STM DUAL objektiivi, mis toob 3D-fotode ja -videote loomise kättesaadavaks laiemale kasutajaskonnale. Mõeldud ennekõike APS-C kaameratega töötama EOS R süsteemis.

RF-S 7.8mm F4 STM DUAL objektiiv pakub loomulikku, 63-kraadist vaatenurka, mis jäljendab inimnägemist ning loob kaasahaaravaid ja emotsionaalselt sügavaid elamusi. Hetkel ühildub objektiiv Canon EOS R7 kaameraga, kuid tulevikus on oodata ühilduvuse laienemist. Kasutajad saavad salvestada ruumilist videot, mida saab nautida kõrgema klassi VR-peakomplektides, nutitelefonides VR-prillidega, papist VR-klaasidega ning isegi käeshoitavate seadmetega prinditud piltide vaatamiseks.

Objektiiv kaalub kõigest 130 g ning selle kasutajasõbralik STM AF-süsteem avab 3D-võtete võimalused laiemale publikule. See sobib suurepäraselt kultuuriliste esitluste, eksklusiivsete toodete esitlemise ja kinnisvara või hotellide ruumiliste tutvustusvideote loomise jaoks.

Töövoo lihtsustamiseks uuendatakse EOS VR Utility rakendust, mis võimaldab sisu eksportida Apple Vision Pro peakomplektidele MV-HEVC kodeeringus, kui kasutatakse Apple Mac arvutit.

RF-S 7.8mm F4 STM DUAL Saadaval novembrist hinnaga 579€