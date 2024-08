Loodusfotograaf Arne Ader avaldas hiljuti oma veebilehel Loodusemees.ee põhjaliku artikli, kus jagab praktilisi nõuandeid rajakaamera valikul. Ta rõhutab, et sobiva rajakaamera leidmine ei pruugi alati olla lihtne, eriti kui eesmärgiks on kvaliteetsed loodusfotod ja -videod.

Ta toob välja, et kuigi turul on palju erinevaid kaameraid, ei ole enamik neist loodud spetsiaalselt loodusfotograafide vajadusi silmas pidades.

Artiklis käsitletakse erinevaid aspekte, mida tuleks rajakaamera valikul arvestada, sealhulgas resolutsioon, sensori kvaliteet, Wi-Fi võimekus ja mälukaardi maht. Ader jagab oma kogemusi ja selgitab, et kallim kaamera ei pruugi alati olla parim valik.

Samuti annab ta nõu, kuidas parandada piltide ja videote kvaliteeti lihtsamate mudelite puhul, näiteks lisaläätsede abil.

Millal valmib esimene loodusfotograafide rajakaamera?

Rajakaamerate arendajad Aderi sõnul paraku fotograafide vajadustele kuigi tihti ei mõtle. Viimase aja trendiks on olnud varustada uusi kaameraid mobiilse andmeside ja päikesepaneelidega, mis tõstavad küll hinda, ent pildikvaliteedis miskit juurde ei anna. Meeldiva erandina toob ta välja GardePro, mille arendus liigub oodatud suunas – ainus viga on hetkel see, et GardePro valikus puudub seni 4K võimekusega rajakaamera.

Kuna ideaalset kaamerat pole hetkel veel silmapiiril, siis on ainsaks võimaluseks hoida oma varustuses eri tüüpi seadmeid, mis on optimeeritud erineval moel.

Milliseid kaameraid kasutab ta ise?

Erinevaid, aga lemmikmudeleid on vaid kaks:

Campark T100 – aastaid tagasi välja tulnud mudel, mida kahjuks enam ei toodeta. Oma aja kohta väga hea kvaliteediga rajakaamera, mis on kirjade järgi 4K-võimekusega (hinnanguliselt pole see nn päris 4K). Seda mudelit on lihtne kohandada lisaläätsede kasutamiseks. T100 kaameraga saadud näidispilti näeb avafotol.

– aastaid tagasi välja tulnud mudel, mida kahjuks enam ei toodeta. Oma aja kohta väga hea kvaliteediga rajakaamera, mis on kirjade järgi 4K-võimekusega (hinnanguliselt pole see nn päris 4K). Seda mudelit on lihtne kohandada lisaläätsede kasutamiseks. T100 kaameraga saadud näidispilti näeb avafotol. Campark TC06 – Sony IMX458-sensoriga "päris" 4K kaamera. See on väga hea pildikvaliteediga ja samas ka märkmisväärselt hea helikvaliteediga. Kahjuks piirdub selle mudeli imeline võimekus vaid päevase ajaga. Öised salvestused on tagasihodiliku kvaliteediga vaatamata sellele, et kaameral on selleks otstarbeks spetsiaalne eraldi objektiiv. Kaamera ei sobi kuigi hästi ümber ehitamiseks, kuna tema sensorid on objektiividele väga lähedal.

Lisaks kutsub loodusfotograaf huvilisi osalema koolitusel Hinnomäel, kus saab lähemalt õppida rajakaamerate kasutamist ja looduse jäädvustamise tehnikaid. Koolitus on suunatud nii algajatele kui kogenud fotograafidele, kes soovivad oma oskusi täiendada ja praktilisi nõuandeid saada.