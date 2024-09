Canon tutvustas täna RF 28-70mm F2.8 IS STM objektiivi, mis on suunatud hobifotograafidele, kes soovivad oma fotograafiaoskusi järgmisele tasemele viia. See objektiiv on loodud kasutamiseks Canon EOS R-seeria kaameratega, pakkudes mitmekülgsust erinevates olukordades – portreedest maastikeni. Samas pakkudes soodsamat hinnanumbrit, kui seda eeldab punase rõngaga seeria.

Tehnilised omadused ja uuendused

RF 28-70mm F2.8 IS STM objektiiv on varustatud püsiva f/2.8 ava ja integreeritud pildistabilisaatoriga. See sobib ideaalselt vähese valgusega pildistamiseks, võimaldades teravaid ja selgeid pilte ka hämarates oludes. STM (Stepper Motor) autofookuse süsteem on kiire ja vaikne, mis teeb selle sobivaks nii foto- kui ka videovõteteks.

Mitmekülgsus ja kasutusvõimalused

Objektiivi fookuskaugus 28–70 mm pakub paindlikkust, sobides nii portree- kui ka suuremate seltskondade pildistamiseks. Objektiiv on kompaktne ja kerge (490 g), muutes selle ideaalseks kaaslaseks reisil või liikvel olles. Tugev ehitus ja ilmastikukindlus teevad objektiivi usaldusväärseks ka keerukamates tingimustes.

Võrdluseks: Canon RF 28-70mm f/2.0 L kaalub 1,4kg ning Canon RF 24-70mm f/2.8L kaalub 900g.

Samuti on uus 28–70 eelpool mainitutest ligi 3cm lühem.

Täiendus Canon kasutajatele

RF 28-70mm F2.8 IS STM on oluline täiendus Canon kasutajatele, kes on investeerinud EOS R süsteemi kaameratesse, kuid ei oma suurt valikut erinevaid RF objektiive. Selle optika kvaliteet ja laia valgusava võimaldavad fotograafidel jäädvustada hetki hämaras või saavutada suurem tausta eraldatus. (depth of field, bokeh)

See objektiiv sobib fotograafidele, kes vajavad soodsamat või kompaktsemat, kergemat alternatiivi senistele valikutele.

HIND €1399, saadaval Oktoobrist.

Parameeter Kirjeldus Fookuskaugus 28–70 mm Maksimaalne ava f/2.8 (püsiv ava kogu suumivahemikus) Pildistabilisaator Optiline IS (kuni 5,5 sammu värinavähendust) Autofookusmootor STM (Stepper Motor) – vaikne ja sujuv fokusseerimine Mõõtmed (pikkus x diameeter) 92,2 mm x 67 mm Pikkus maksimaalsel pikendusel 138,9 mm (5.5 tolli) Kaal 490 g Ilmastikukindlus Jah, kaitse tolmu ja niiskuse eest Filtri suurus 67 mm Minimaalne teravustamiskaugus 30 cm Sobivus RF-kinnitusega Canon EOS R kaamerad

Täpsem info Canoni veebilehel.

https://www.canon.ee/lenses/rf-28-70mm-f2-8-is-stm/