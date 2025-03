Kas Canoni uued videokaamerad leiavad vloggeri?

Canon tõi turule kaks värsket ja videokeskset mudelit: EOS R50 V ning PowerShot V1. Mõlemad on kerged ja kompaktsed, sobivad nii koduseks videoloominguks kui ka sujuvaks otse-eetriks. Üks on vahetatavate objektiividega hübriid, teine sisseehitatud suumiga kompaktkaamera. Mõlemal on sarnane hinnalipik, aga eesmärk ja sihtgrupp on pisut erinevad.

EOS R50 V: paindlik vlogging-kaamera vahetatavate objektiividega

EOS R50 V on suunatud entusiastile, kes tahab kasvada koos kaameraga. Vahetatav objektiiv annab paindlikkuse: alguses lai suum, hiljem ehk valgusjõuline fix. Kaameral on suur APS-C sensor, C-Log3 värviprofiil ja võimalus salvestada pikemaid videoklippe. Autofookus on kiire ja sobib hästi liikuvale subjektile. Pildikvaliteet on tugev ning kasutajaliides pigem videokeskne.

Kere maksab 799 €. Koos RF-S 14–30 mm F4–6.3 IS STM PZ suumobjektiiviga tuleb välja käia 1049 €.

Komplekt on kompaktne ega vaja hulka lisatorusid. Pealegi on Canoni RF-sarja valik lai, kui tekib soov tulevikus midagi veel juurde soetada. Kombineerides EF adapteriga, töötab ka kogu vanem klaasipark nagu peab ning võimalik mugavalt kasutada ka objektiivi ja sensori vahele, adapterisse, käivaid filtreid.

• APS-C suuruses sensor, mis võimaldab teha suurepärase kvaliteediga fotosid ja videoid ka hämaras

• Custom picture² – täiustatud värviseaded otse kaameras ning võimalus kasutada enda loodud LUT-e

• Vertikaalne statiivikinnitus ja kasutajaliides, mis sobivad ideaalselt sotsiaalmeedia jaoks (portreeformaat)

• Register People Priority³ – jälgi videos automaatselt just neid inimesi, keda soovid, isegi suuremas rahvahulgas

• Slow & Fast režiim⁴ – filmimine aegluubis või kiirendatud kujul, mis annab videotele dramaatilise ja omanäolise ilme

Tootja lehel https://www.canon.ee/cameras/eos-r50v/





PowerShot V1: lihtne ja kõik-ühes

PowerShot V1 on kompakt, millel on sisseehitatud 16–50 mm suumobjektiiv. Ei pea muretsema vahetatavate objektiivide ega adapterite pärast. Aktiivjahutus võimaldab pikemalt 4K-s filmida, stabilisaator aitab kätt värinavabana hoida. Sobib vlogijale, kes tahab üht kerget taskukaamerat. Samas on autofookus veidi lihtsam ja uuendada seda kaamerat hiljem objektiivide abil ei saa. Hind on 1049 €, mis on sama kui EOS R50 V suumiga komplektil.

• Sisseehitatud jahutusventilaator¹ võimaldab pikemaid salvestusaegu

• 16–50 mm lainurk fikseeritud objektiiv paindlikuks kadreerimiseks

• Kompaktne ja kaasaskantav kaamera, mida on lihtne kõikjale kaasa võtta

• Uus 1,4-tolline sensor tagab selged fotod ja videod

• Sisseehitatud mikrofon koos tuulekaitsega selge heli salvestamiseks ka õues filmides

Kas leidub alternatiive sama raha eest?

Canoni enda mudelitest on näiteks tavaline EOS R50 (ilma V-ta) – sellel on elektrooniline pildiotsija ja rohkem foto-seadeid, hind algab umbes 800 eurost koos kit-objektiiviga. Foto poole pealt võib see olla parem, kuid videoloomes puuduvad mõned uuendused (nagu eesmine salvestusnupp ja vertikaalne statiivikeere).

Uus lainurkobjektiiv

Canon täiendas ka RF-valikut uue RF 20 mm F1.4L VCM objektiiviga, mille hind on 2140 €. See on väga valgusjõuline lainurk, mis sobib ideaalselt neile, kes filmivad või pildistavad kitsastes oludes või soovivad lummavat vaatenurka.

Objektiivist pikemalt: https://www.canon.ee/lenses/rf-20mm-f1-4l-vcm/





PowerShot V1 EOS R50 V Aku LP-E17 LP-E17 Mälukaardi pesa SD UHS-II x1 SD UHS-II x1 HDMI väljund Tüüp D Tüüp D Mõõtmed 118,3 x 68 x 52,5 mm 119,3 x 73,7 x 45,2 mm Kaal 429 g 370 g (kere) / 551 g (komplekt) USB ühendus Tüüp C Tüüp C Sisseehitatud WiFi Jah Jah

Võrdlus R50 V vs PowerShot V1

• 4K 60p salvestus – terav ja sujuv kõrglahutusega video

• Canon Log 3 – professionaalse välimusega värvikorrektsioon järeltöötluses

• Elektrooniline pildistabilisaator video jaoks – vähendab kaamera värisemist ka käest filmides või liikudes

• Nahanaha silumise efekt – peidab iluvead pärast pikka päeva või ööd⁵

• Lähiplaani demo autofookus – sujuv fookuse üleminek näo ja toote vahel, näiteks unboxingu või otseülekande ajal

PowerShot V1 EOS R50 V Sensori suurus 22,3 MP 1,4-tolline sensor 24,2 MP APS-C sensor Objektiivisüsteem Fikseeritud objektiiv (kõik-ühes kompakt) Vahetatavad objektiivid RF (adapteriga ka EF) Maksimaalne videosalvestus 4K 60 kaadrit/sekundis 4K 60 kaadrit/sekundis Jahutussüsteem pikaks salvestuseks Jah Ei Vertikaalfunktsioonid Ei Vertikaalne statiivikeere ja kasutajaliides portreeks

PowerShot V1 paistab silma oma kompaktse, kerge ja kaasaskantava disainiga, mis teeb selle kasutajale lihtsaks kõikjale kaasa võtta. Sisseehitatud jahutusventilaator võimaldab pikemaid salvestusaegu ning fikseeritud objektiiv, mis kaamera väljalülitamisel sisse tõmbub, tagab lihtsa ja murevaba kasutuskogemuse.

Vastukaaluks pakub EOS R50 V võimalust objektiive vahetada ning sellel on rohkem seadistusrežiime ja lisavalikuid, mis annavad kasutajale suurema loomingulise vabaduse. See paindlikkus toob aga kaasa suurema ja raskema kaamerakomplekti, mille kasutamine eeldab veidi rohkem teadmisi võrreldes kompaktse ja kasutajasõbraliku PowerShot V1-ga.

Kokkuvõte

EOS R50 V on hea valik loojale, kes igatseb vahetatavaid objektiive ja soovib sammu edasi astuda. PowerShot V1 on kõik-ühes lahendus, mis on pisut mugavam, mahub taskusse, kuid jääb arenguruumilt piiratumaks. Eelarve on mõlemal juhul üsna sarnane, seega tasub kaaluda enda tulevasi vajadusi. Kui tahta võimalust video kõrval ka fotosid pildistada, tasub pilk heita ka Canoni teistesse hübriididesse.

Kõik uued mudelid on müügil alates aprillist