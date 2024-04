Creo ning Sony kuulutasid välja Sony Future Filmmaker Awardsi nominendid ning Eestist on nomineeritud Margareth Villers lühifilmiga "Viivis". Lühifilm esitati konkursile "Fiction" teemaploki all ning selles aetakse taga ihaldatud raamatut, et tõestada raamatukoguhoidja faktiviga sipelgakarude kohta.

Nominendid valiti välja rohkem kui 8400 filmi hulgast, mille esitasid enam kui 5000 filmitegijat 148 riigist kuues kategoorias: "Fiction", "Non-Fiction", "Environment", "Animation", "Student" ja "Future Format".

Nominendid saavad ainulaadse kogemuse osaleda nädala jooksul erinevatel üritustel Los Angeleses Sony Pictures Studios, sealhulgas töötoas, mis pakub pilku filmitööstuse kulisside taha ning kulmineerub 30. mail 2024 toimuval auhinnatseremoonial, kus kuulutatakse välja kuue kategooria võitjad, kelle valib välja ekspertidest koosnev žürii.

"Viivis" on lühifilm pühendunud raamatukoguhoidjast Evest ja muretust raamatukoguhoidjast Leidast, kes on vastandlikud kolleegid. Nad töötavad igapäevaselt koos ühes väikelinna raamatukogus. Oma tavapärase sõnamängu ajal teeb Leida faktivea sipelgakarude kohta, mis Eve tõsiselt ärritab. Vea tõestamiseks sobiv raamat aga puudub. Algab absurdne seiklus, mille käigus leiavad aset ebatavalised pöörded. Kõik selleks, et saada kätte ihaldatud raamat ja tõestada Leida eksimist.

Margareth Villers õpib filmiproduktsiooni Balti Filmi- ja Meediakoolis Tallinnas. Praegu töötab ta oma lõputöö filmiprojekti kallal ja levitab varem toodetud filme "Kolhoosi miss" ja "Viivis".

Sony Future Filmmaker Awards on Creo ja Sony iga-aastane lühifilmide auhinnaprogramm, mis on pühendatud sõltumatute filmitegijate toetamisele ja esile tõstmisele.

