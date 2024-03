Mida oodata 50-eurosest Full HD veebikaamerast? Muidugi mitte profikonverentsikaamera pilti, kuid siiski saab selle raha eest Logitechi headusega, kerge ja universaalse koosolekuvahendi. Selle 58-kraadine vaatenurk on kitsas, seega selfiede ja grupikõnede jaoks pole just ideaalne, aga arvutiga töötades üksi koosolekutel osaledes on kitsas nurk hea: peale jääd sina ise ja mitte liiga palju tausta.

Kaamera pilt on olemas ka pilkases pimeduses, kui esinejat valgustab vaid kahvatu ekraan, kuid muidugi on siis müra üsna palju ja liigutused valguvad laiali. Nii nagu soodsa veebikaamera puhul vajalik, on hea valgustus elementaarne. Kui valgus paistab kaamera eest ja esineja selja tagant, jääb nägu tume, kui küljelt, on üks näopool ülevalgustatud, teine alavalgustatud, kuid normaalse valgustusega kaamera tagant on pilt selge ja enamasti parem, kui enamuse sisseehitatud sülearvutikaameratega, mis kipuvad olema mitte Full HD, vaid 720p ehk lihtsalt HD.

Brio 100 eeliseks võib pidada väiksust ja kergust, seega võib seda ka töö ja kodu vahel kanda või isegi reisile võtta. Viimasel juhul on aga nagu tavaliselt veebikaameratel tülikaks osaks mittelahtikäiv USB kaabel. Kuid siiani polegi veel kohanud ühtki kaamerat, mille kaabel lahti käiks, nii et selle poolest on tegu täiesti tavalise isendiga, ei halvema ega paremaga.

Nii nagu viimasel ajal kombeks, on ka sel mudelil füüsiline kaameraluuk, mille saab objektiivi ette lükata, kui tahad privaatsuses täiesti kindel olla. See käib ette niimoodi:

Kui kaamera käib, põleb selle hele LED tuli. Seega on alati näha, kas pilt on sees või ei ole.

Veebikaamera saab kinnitada nii sülearvuti kitsa serva külge kui ka paksema monitori ülaäärele, selleks on reguleeritav jalg. Sellesama jalaga õnnestub tegelikult ka kaamera lihtsalt lauale või kuhugi tasapinnale panna. Seega kinnitus on üsna universaalne, kuid ka paari kiiksuga.

Üks kiiks on selles, et sülearvutile kinnitades kipub kaamera äär ülemist ekraaniserva varjutama. Nii näiteks jäävad brauseri keskmised Tab´id Brio 100 alumise serva taha veidi varju. Teine kiiks või õigemini pisipuudus on statiivi kruviaugu puudumine. See hea pisike täiustus aitaks juba kinnitada kuhu iganes ja just endale sobivale kõrgusele, kui statiiv on olemas.

Mikrofon on keskmise kvaliteediga ja pisut selgema ja parema kõlaga, kui sülearvutite endi sisseehitatud mikrofonid enamasti, see võtab heli peale kuni meetri kauguselt, kuid ideaalne on olla umbes poole meetri kaugusel.

Pildiga kipub aga sülearvutis töötades fookus pisut ära minema, kui päris ekraani lähedal oled. Ideaalne oleks istuda umbes 80 sentimeetri kaugusel, kuid siis peab käed sirgemalt klaviatuurini välja sirutama. Kui aga kasutad veebikaamerat monitori küljes, siis 80 cm on üsna ideaalne kaugus ja selle vahemaa pealt teravustab pildi ilusti näole ära.

Logitechil on kaamera seadistamiseks ka oma äpp Options+, kust saab pilti veidi seadistada, kuid seda pole otseselt vaja. Vähemalt Windowsiga arvutis on umbes samad seadistused olemas: heledus, kontrast, küllastus, teravus. Väga palju need pilti paremaks ei muuda ka. Kui tahad aga eraldi säriaega ja ISO määrata, siis seda saab teha Logitechi äpist.

Kokkuvõtteks on tegemist lihtsa ja odava ning piisavalt hea veebikaameraga, mille ilmselt peamine kasutaja on kodus või kontoris tööd tegev monitorikasutaja. Jah, just monitori küljes on see veebikaamera kõige asjalikum, sest sülearvutitel enamasti on sisseehitatud kaamerad olemas, kuigi enamasti pole need nii head kui Full HD resolutsiooniga Brio 100. Samas pole Brio 100 ise midagi väga erilist teiste Full HD veebikaamerate seas ei kvaliteedi ega hinna poolest. Seega raske on soovitada, kas peaks kindlasti just selle mudeli võtma, kuid samas on see kompaktne, Logitechile omase kvaliteediga, sisseehitatud mikrofoni ja füüsilise kaamerakattega, seega kõik elementaarselt vajalikud asjad moodsa seadme jaoks on olemas.

PLUSSID

+ kerge, kompaktne, lihtne kaamera

+ Kinnitusjalg sobib igasuguste äärte jaoks (sülearvuti, monitor) ning võib kasutada ka jalana laual

+ Full HD resolutsioon võib olla etem, kui sinu sülearvuti sisseehitatud HD (720p) kaamera

MIINUSED

- kaamera jääb ekraani servale kinnitudes natuke ekraanipildi ette, varjates ülemise ääre

- puudub statiiviauk

- vähim teravustamiskaugus võiks olla natuke lähemal ja teravustada ka siis, kui istud väga lähedal kaamerale

TEHNILISED ANDMED

Veebikaamera Logitech Brio 100

Hind: ca 50 eurot

Resolutsioon: 1080p / 30 fps (1920x1080 pikslit); 720p / 30 fps (1280x720 pikslit)

Sensor: 2 MP

Fokuseerimine: fikseeritud

Objektiiv: nelja elemendiga, plastikläätsed, peegeldamisvastase kattega

Mikrofon: kuni 1 meeter

Vaatenurk (dFoV): 58° (diagonaalne)

Privaatsus: füüsiline luuk objektiivi ees

Ühendus arvutiga: USB-A plug-and-play, kaabli pikkus 1,5 m

Keskkonnasäästlikkus: 77% taaskasutatud materjalidest (v.a elektroonikakomponendid)

Mõõtmed: 31,91 x 72,91 x 66,64 mm

Kaal: 75 g (ilma kaabli kaaluta)