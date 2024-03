Logitech täi märtsis välja oma uued veebikaamerad MX Brio seeriast. Lõppkasutajatele ja ettevõtetele mõeldud tipptasemel veebikaamera MX Brio/MX Brio 705 for Business on loodud rahuldama asjatundlike kasutajate kõrgeid vajadusi. MX Brio on Logitechi seni kõige kaasaegsem veebikaamera, mis kuulub meistrisarja (MX) tootevalikusse koos MX-seeria klaviatuuride ja hiirtega.

Need seadmed tagavad parema jõudluse ja kasutuskogemuse, toetades samal ajal kvaliteetset koostööd. Ultra HD 4K veebikaamera aitab loovtöötajatel ja arendajatel oma virtuaalset kohalolekut tõhustada ning efektiivselt tulemusi ja ideid jagada.

Parim veebikaamera loovtöötajatele

„Me teame, et MX sarja seadmete kasutajad teevad koostööd ja peavad sidet paljudest erinevatest keskkondadest ning vajavad mitmekülgset veebikaamerat, mis tagaks parima pildi- ja helikvaliteedi,” ütles Logitechi MX äriklassi seadmete peadirektor Anatoliy Polyanker. „MX Brio on meie kõrgeima kvaliteediga veebikaamera, mida saab kohandada ja mis võimaldab esitleda ennast või oma tööd parimal võimalikul viisil.”

Tehisintellekti toega pildikvaliteet ja kohandamisvõimalused

MX Brio Ultra HD 4K eraldusvõime ja täiustatud veebikaamera andur on näide Logitechi pidevast uuendustegevusest. Kaameral on 70 protsenti suurem pikslite arv kui meie eelmisel veebikaamerate lipulaeval Brio 4K, mis tagab üliterava pildi. tehisaru toega pildikvaliteet tõstab automaatse valguse korrigeerimise uuele tasemele koos näopõhise pilditäiustusega, mis võimaldab saavutada loomulikuma pildi, ning videol on kaks korda parem näo nähtavus ja kaks korda peenem detailide eraldusvõime kui Brio 4K kaameral, nagu näitavad DXOMARK laboratooriumis läbi viidud katsed.

Täiustatud kohandamisvalikud võimaldavad kasutajatel oma välimust detailselt korrigeerida, reguleerides käsitsi säritust, värvitoone, heledust, vaatevälja ning teisi parameetreid Logi Options+, Logi Tune ja G HUB tarkvara abil. Show Mode režiim lihtsustab kasutajate jaoks nende töölaual olevate visandite või muude füüsiliste objektide jagamist lihtsalt veebikaamerat kallutades.

MX Brio kaameral on lisaks kaks suunatud mikrofoni taustamüra vähendamiseks, et rääkijat oleks selgelt kuulda, ning integreeritud sulgemiskatik. RightSighti automaatse kadreerimise funktsiooni, mis tuvastab kõlari ja tsentreerib selle isegi liikumise korral, saab aktiveerida Logi Tune tarkvara kaudu äriklientidele, kellel on MX Brio 705.

Jätkusuutlikkus

MX Brio on kooskõlas Logitechi eesmärgiga saavutada tootekogemusi, mis inimeste elu paremaks muudavad. See eeldab keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude arvestamist iga konstrueerimist puudutava otsuse korral. Veebikaameral on süsinikuneutraalsuse sertifikaat, nagu ka ülejäänud Logitechi toodetel, ning paberpakendi materjalid pärinevad FSC™ sertifikaadiga metsadest ja teistest kontrollitud allikatest. MX Brio plastosad sisaldavad sertifitseeritud tarbimisjärgset ringlusse suunatud plasti, et anda uus elu vanadest tarbeelektroonika seadmetest pärinevale plastile, mille kasutusiga on lõppenud – 82% grafiithalli ja 75% helehalli versiooni korral.