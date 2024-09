Täna Canon EOS C80 lisandus Canoni Cinema EOS kaamerate sarja, pakkudes professionaalsetele filmitegijatele ja tootmismeeskondadele kompaktset ja võimekat lahendust. Kaamera on varustatud täiustatud tehnoloogiatega, mille eesmärk on rahuldada nii väikeste sõltumatute kui ka suurte tootmisstuudiote vajadusi. Kaamera hind on 6299 eurot (sh KM), mis muudab selle atraktiivseks valikuks paljudele erinevatele kasutajatele.

Täiskaader CMOS sensor ja kõrge pildikvaliteet

Canon EOS C80 on varustatud 6K back-illuminate stacked CMOS sensoriga, mis tagab 16-stopilise dünaamilise ulatuse. See tähendab, et kaamera suudab salvestada detaile nii eredates kui ka tumedates alades, andes suurema paindlikkuse valgustingimustes. Sensor kogub valgust paremini, vähendades müra ja parandades pildikvaliteeti isegi keerulistes valgusoludes. Kolme baastasemega ISO (800, 3200 ja 12800) võimaldab kaameral kohaneda erinevate valgustingimustega, pakkudes suurt tundlikkust ja detailsust ka madala valguse korral.

Lisaks võimaldab see sensor kaamera kiiremat andmelugemist, mis toetab 6K pildi kasutamist 4K kvaliteedi saavutamiseks või salvestada otse 6K RAW formaati. See tähendab, et saad töötada kõrgresolutsioonilise pildiga, ilma et peaksid muretsema sensori ülekoormuse või kvaliteedi kaotuse pärast. Kaamera toetab ka kõrge kaadrisagedusega salvestamist, pakkudes võimalust salvestada aegluubis kuni 4K 120 fps või isegi 2K 180 fps.

Täpne ja kiire autofookus

EOS C80 sisaldab Dual Pixel CMOS AF II tehnoloogiat, mis süsteem toetab näo-, silma-, pea- ja looma jälgimist, tagades, et subjekt on alati fookuses, isegi keerulistes ja kiiretes stseenides. Tänu back-illuminate stacked CMOS sensori paigutusele on fookuspunkti ala laiem, mis tähendab, et autofookus töötab kogu sensori ulatuses.

Kogu kaadri ulatuses autofookus on end näidanud eriti kasulikuna spordiülekannete, dokumentaalide ja mängufilmide tegemisel, kus subjekt võib pidevalt liikuda. Autofookuse täpsus ja kiirus annavad kindluse, et iga hetk jäädvustatakse selgelt ja kvaliteetselt.

Mitmekülgsed ühendusvõimalused ja efektiivne töövoog

Canon EOS C80 toetab mitmesuguseid ühendusvõimalusi, sealhulgas 12G-SDI väljund, HDMI ja mini XLR sisendid. 12G-SDI väljund võimaldab tihendamata videosignaali edastamist, mis on oluline otseülekannete ja VFX (visuaalefektide) tootmise jaoks. Lisaks on kaameral sisseehitatud Wi-Fi ja Ethernet, mis toetavad IP-põhist kaugjuhtimist läbi Canoni Remote Camera Control ja Multi-Camera Control rakenduste nii arvutis kui nutiseadmes. Need funktsioonid muudavad kaamera töövoo sujuvaks ja tõhusaks, pakkudes reaalajas ühenduvust ja lihtsat juhtimist.

EOS C80 võimaldab ka reaalajas objektiivide metaandmete ja moonutusandmete salvestamist, mis hõlbustab järelproduktsiooni ja visuaalefektide integreerimist. See tagab, et kogu oluline teave salvestatakse koos pildimaterjaliga, vähendades redigeerimise ja töötlemise aega.

Paindlik ja mugav disain

Canon EOS C80 on loodud kompaktseks ja kergeks, mis muudab selle sobivaks mitmesugustes võttetingimustes. Kaamera on ideaalne kasutamiseks droonide ja gimbalitega, aga ka statiivil või käsitsivõtetel. Uus käepideme konstruktsioon ja multifunktsionaalne hotshoe, mis asub LCD-ekraani kohal, pakuvad rohkem võimalusi lisatarvikute kasutamiseks ja seda ilma kaabliteta. Uuenduslik ekraani lukustusmehhanism ja uus joystick teevad menüüde navigeerimise ja seadistuste tegemise lihtsamaks.

Mitmekesised salvestusvalikud

EOS C80 toetab mitmesuguseid salvestusformaatide ja kaadrisageduste võimalusi, sealhulgas Cinema RAW Light (kuni 6K 30p) ja erinevaid koodekeid nagu XF AVC, XF AVCS ja XF HEVCs. Need formaadid pakuvad kvaliteetset salvestusvõimalust ja paindlikkust erinevate tootmisvajaduste jaoks, olgu selleks kiire uudistevoog, keeruline filmiproduktsioon või otseülekanne. XF HEVCs formaadid säilitavad andmete kvaliteedi ja tagavad sujuva töövoo alates võttest kuni järelproduktsioonini.

Vähemalt tehniliste näitajate järgi on päris omavahel väga palju seadeid kombineeritavad ning a failimahud on saadud kontrolli alla, kus 10bit 4:2:2 4K on võimalik salvestada ka 150Mbps ning täiskaader 12bit raw 6K 25P 576Mbps.

Võrdluseks EOS R5 salvestab sarnast mahtu 4K 10bit MP4

Kellele ja miks see kaamera sobib?

Canon EOS C80 on loodud ennekõike filmitegijatele, kes otsivad kaamerat, mis ühendab täiskaader sensori võimekuse kompaktses ja taskukohases vormis. See kaamera sobib ideaalselt väikestele indie-filmi meeskondadele, kes vajavad paindlikkust ja mobiilsust, aga ka suurematele professionaalsetele produktsioonidele, kus on vaja parimat pildikvaliteeti ja mitmekülgseid ühendusvõimalusi, näiteks B või C kaameral.

Kaamera pakub lahendust neile, kes töötavad kiiretes ja dünaamilistes keskkondades, nagu spordiülekanded, otseülekanded või dokumentaalfilmid, pakkudes suurepärast jõudlust ja töövoo juhtimist. Tänu oma mitmekülgsusele ja taskukohasele hinnapunktile on see kaamera atraktiivne valik nii väiksematele kui ka suurematele tootmistele, kes otsivad kvaliteeti ja loovust laiendavaid võimalusi.

EOS C80 on saadaval alates Novembrist hinnaga 6299 eurot (sh KM)

Tehniline omadus Kirjeldus Sensor 6K back-illuminate stacked CMOS, täiskaader ISO-tundlikkus Kolm baastaset: 800, 3200, 12800 Dünaamiline ulatus Kuni 16-stopi (Canon Log 2) Autofookus Dual Pixel CMOS AF II, näo-, silma-, pea- ja looma jälgimine Salvestusformaat Cinema RAW Light, XF AVC, XF AVCS, XF HEVCs Maksimaalne resolutsioon 6K 30p Cinema RAW Light Kaadrisagedus Kuni 4K 120 fps (aegluubis) Video väljund 12G-SDI, HDMI Audio sisendid Mini XLR (2x) ja 3,5 mm stereo mini jack Wi-Fi ja Ethernet Jah, sisseehitatud Ekraani suurus 3,5 tolli LCD, 2,76 miljonit punkti Mõõtmed (kere) Umbes 160 x 138 x 116 mm Kaal (kere ainult) Umbes 1310 g Toiteallikas BP-A30N aku (kaasas), BP-A60N / BP-A30 / BP-A60 (valikuline) Ühendused Wi-Fi, Ethernet, 12G-SDI, HDMI, mini XLR, USB-C, RJ45 Ethernet Muud funktsioonid Reaalajas objektiivi metaandmete salvestamine, moonutusandmete väljund, IP voogesitus

Täpsem info CANON EU lehel.

https://www.canon-europe.com/video-cameras/eos-c80/