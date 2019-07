Fractory tootmisplatvorm kaasas 7-kohalise investeeringu

Viimase aja edu najal otsustas Fractory, mis pakub lahendust esitada tootmistellimused läbi automatiseeritud veebiplatvormi, koos investoritega kasvu veelgi kiirendada. Kaasati seitsmekohaline summa, mis on uus suur investeering vaid pool aastat pärast eelmist rahasüsti.

Kui traditsiooniline metallitöötlemise tellimine käib mitmete telefonikõnede ja e-kirjadega, siis Fractory pakub selleks mugavamat veebipõhist lahendust. Pool Fractory meeskonda on inseneritaustaga ning tüütu tellimisprotsessiga silmitsi seisnud. Seetõttu pandigi pead kokku, et asendada olemasolevad protsessid nutika lahendusega.

“Metallitööstus vajab mugavaid lahendusi, mis aitaks sel ajaga kaasas käia. Fractory teebki just seda. Meie kliendid saavad oluliselt vähendada aega, mis tellimisprotsessile kulub. See ongi meie suurimaks väärtuseks. Tellimuse sooritamiseks kulub vähem kui minut,” selgitab Fractory CEO Martin Vares.

“Kui muud valdkonnad on ammu netipõhiste teenuste suunas liikunud, siis metallitööstus on sellest liikumisest suuresti veel puutumata. Eelmise aasta jooksul suutis Fractory laieneda mitmetesse riikidesse, kasvatades seejuures käivet stabiilselt 80% kvartalis. Näeme neis potentsiaali saada juhtivaks omataoliseks lahenduseks terves Euroopas,” ilmestab investeerimise tagamaid Gerri Kodres United Angels VC-st.

Võimalus säästa 10 000 eurot inseneri kohta

Tavaliselt kulub umbes 20% inseneri tööajast jooniste tegemisele. Fractory jooniseid ei nõua, piisab vaid 3D CAD mudelitest. Ainuüksi see aitab säästa kuni 10 000 € inseneri kohta aastas.

Ostujuhtidel kulub üksjagu aega konkureerivate pakkumiste saamiseks, Fractory lühendab tellimisprotsessi, pakkudes ligipääsu sadadele masinatele, millel leidub võimekus iga töö sooritamiseks. Rohke partnerite arv lubab pakkuda ka konkurentsivõimelisemat hinda.

Investeering läheb laienemiseks

Seekordne investeerimisring on järjekordne samm sel teekonnal. Uuteks toetajateks olid Trind Ventures, United Angels VC, Contriber Ventures ja Spring Capital ning varasematest investoritest osalesid Startup Wise Guys, Nordic Angel Program jt.

“Me oleme algusest peale Fractory tegemistel silma peal hoidnud. Nende energia ja kiirus on muljetavaldavad. Silmanähtav soov lahendada traditsioonilise tööstuse probleem on meilegi üle kandunud ning soovime neid selle eesmärgi täitmisel toetada,” rääkis Ivar Siimar, partner Trind Ventures’is. “Investeeringut kasutame laienemiseks. Kuigi oleme seda senigi päris tempokalt teinud, soovime gaasi juurde panna. Tugevdame end igas elemendis, aga põhifookuseks on hiljuti avatud UK turg. Ühtlasi tahame veel sel aasta uutesse riikidesse jõuda. Meie väärtus peitub lihtsama ja mugavama teenuse pakkumises. Seega tähtsustame üle kõige klienditeenindust. Suurema paindlikkuse nimel kahekordistame oma arendus- ja müügitiimi juba lähikuudel. Ise mehaanikainsenerina töötades märkasin mitmeid vajakajäämisi selles sektoris. Nüüd tegelemegi nende parandamisega. Lõppeesmärgiks on saavutada suurem efektiivsus metallitööstuses,” võttis Martin Vares firma sihid kokku.