Vaata, mida 2017. aastal Eestis enim Google´i otsinguga otsiti

Täna avalikustas Google oma 17. statistikaülevaate “Year in Search“, kus on välja toodud ka sel aastal Eestis kõige populaarsemad otsingud. Ülevaatest selgub, et otsingusõnadest ja fraasidest trükkisid eestlased sel aastal Google`i otsinguportaali enim lauset "ID kaardi sertifikaatide uuendamine", mille üle polegi imestada, sest sügisene rahvussport oligi ID kaardi sertifikaatide uuendamine.

Populaarseimad otsingud langevad kokku sel aastal Eesti ühiskonnas aset leidnud sündmustega ning meedias palju kõneainet saanud teemadega. Kõige populaarsemaks otsingufraasiks osutus „ID kaardi sertifikaatide uuendamine“, seda seoses sel sügisel lahvatanud turvarisikiga ID-kaartide skandaaliga. Suurt huvi tunti ka oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimistulemuste kohta. Populaarseimate otsingusõnade esikümnest leiab ka näiteks palgakalkulaatori ning fidget spinneri ehk näpuvurri, mis sel aastal ülemaailmselt tõeliseks mängufenomeniks osutus.

Muusikutest ja bändidest otsiti enim infot suvel Eestis kontserdi andnud menubändi Rammsteini ning saates “Su nägu kõlab tuttavalt” üles astunud Valter Soosalu, Marta Laani ja Bert Pringi kohta. Populaarseimaks otsitud telesaateks osutus ETV+ kanalis novembris startinud hinnatud vene komöödiasari „Olga“.

Enim Google otsitud sõnad ja fraasid 2017. aastal

1. ID kaardi sertifikaatide uuendamine

2. iPhone 8

3. Valimistulemused

4. Palgakalkulaator

5. Politsei ja piirivalveamet

6. iPhone X

7. Fidget Spinner

8. Tuludeklaratsiooni esitamine

9. Smart ID

10. Coop pank

Enim otsitud muusikud ja bändid

1. Rammstein

2. Linkin park

3. Valter Soosalu

4. Marta Laan

5. Bert Pringi

Enim otsitud telesaated

1. Oльга

2. Физрук

3. Prooviabielu

4. Stranger Things

5. Väikesed hiiglased

Enim otsitud üritused ja tähtpäevad

1. Valimised

2. Eurovisioon

3. Isadepäev

4. Emadepäev

5. Eesti laul

6. Laulupidu

7. Muinastulede öö

8. Jaanituled

9. Õllesummer

10. Vastlapäev

