Huawei Mate 20 lite tuli müügile ja sel on neli tehisintellektiga kaamerat

Tänasest on saadaval Huawei Mate 20 lite, mis on kõige uuem mudel Huawei Mate-seerias. Telefonil on neli tehisintellekti toega kaamerat, millest kaks asuvad tagaküljel ja kaks esiküljel ning 6,3-tolline FullView ekraan tipptasemel jõudlusega.

6,3-tollise FHD+ FullView ekraaniga Mate 20 lite on saledama korpusega ja kahepoolselt sümmeetriline. Telefonil on 2,5D-klaasist tagaosa all tekstuuriga kile, mis loob kontrastsete varjude ja valgusega 3D-efekti.

Jäädvusta pilte nelja tehisintellektikaameraga

Huawei Mate 20 lite on varustatud nelja tehisintellekti toega kaameraga, millest kaks on ees ja kaks taga.

Huawei on lisanud Mate 20 lite’i eesmised kaksikkaamerad, mis sisaldavad 24- ja 2-megapiksliseid sensoreid. Ühe sensoriga kaamerad sõltuvad tavaliselt tarkvarast, et tekitada kunstlikult nn bokeh-efekti. Kaksik-kaamerad aga kasutavad esmast kaamerasensorit kujutise andmete jäädvustamiseks ning teist sügavusandmete jaoks. Kombineerides andmeid digitaalselt, võivad kaksikkaamerad teha fotosid autentsete bokeh-efektidega, täpselt sellistega, mida kasutavad professionaalsed fotograafid oluliste detailide esiletõstmiseks pildil. Erinevalt teistest turul olevatest seadmetest, mis toetavad vaid tagakaamerate stseenituvastust, kasutab Huawei Mate 20 lite tehisintellekti ka esikaameratel, et tuvastada üle 200 stsenaariumi kaheksas kategoorias: sinine taevas, rand, taim, öö, lava, lill, siseruumid ja lumi.

Sisseehitatud tagakaamerate stseenituvastusfunktsiooni jaoks on tehisintellektiga töötav intelligentne süsteem analüüsinud üle 100 miljoni kujutise ja suudab tuvastada üle 500 stsenaariumi 22 kategoorias, mille hulka kuuluvad näiteks portree, ilutulestik ja tekst. Nutitelefon tunneb automaatselt ära erinevad stseenid ja kohandub vastavalt sellele, andes kasutajatele nii parima võimaliku tulemuse kui ka intelligentse pildistamiskogemuse. 20- ja 2-megapikslised kaksik-tagakaamerad suudavad automaatselt tuvastada ka subjekti soo ja nahavärvi. Huawei ilustamisalgoritm annab selfie´dele selged detailid hoolimata sellest, millises valguses on stseen valgustatud. otseajas HDR-eelvaatega saab kasutaja näha täpselt, kuidas foto välja tuleb. On olemas ka 3D Qmoji, samuti viis professionaalset valgustusefektide tüüpi, nagu pehme valgustus (Rembrandti valgus), liblikavalgustus ja lavavalgustus, mis lasevad fotodel paremad välja näha.

Nutikus vajab tipptasemel jõudlust

Huawei Mate 20 lite’il on kaheksatuumaline Kirin 710 kiibistik ja kõige uuem EMUI 8.2 kasutajaliides. Kirin 710 on Huawei esimene 12 nm kiip. Huawei Mate 20 lite’i jaoks spetsiaalselt valmistatud kiibil Kirin 710 on A73 südamik, mis on 75% võimsam kui A53 protsessor Kirin 659 kiibis. GPU suutlikkuse seisukohalt on Kirin 710 võrreldes tema eelkäija Kirin 659-ga 1,3 korda parem. Kirin 710 kiip, mis tugineb neljal Cortex A73 südamikul (2,2 GHz) ja neljal Cortex A53 südamikul (1,7 GHz). Mobiilil on ka kaks SIM-kaardi pesa, millest mõlemad on 4G ja VoLTE toega.

Telefonil on lisaks kaameratarkvarale kaasas ka arvukad muud tehisintellekti funktsioonid, kaasa arvatud nii tehisintellekti ostuabi kui ka tehisintellektil tuginev nutikas pildigalerii, mis tuvastab teemad ja klassifitseerib fotod nende järgi. Sisul põhinedes jagatakse pildid 15 suuremasse kategooriasse ja 100 väiksemasse žanri, kaasa arvatud toit, maastik, dokumendid ja muu. Mürarikkas keskkonnas kasutab telefon ümbritseva müra summutamiseks tehisintellekti, et tagada kasutajatele kvaliteetne kõnekvaliteet.

Mate 20 lite pakub ka Game Suite’i, mis toetab kõrge kvaliteediga mobiilset mängimiskogemust. 3750 mAh aku ja Huawei Quick Charge’i tugi tagab eneregia mitmeks päevaks.

Alates oktoobrist on Eesti turul Mate 20 lite saadaval sinises, kuldses ja mustas värvitoonis soovitusliku müügihinnaga 379 eurot. Kuni oktoobrini on saadaval ainult must toon.