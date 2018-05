Microsoft Eesti uueks juhiks saab Mart Mäe

2. mail nimetati Microsoft Eesti uue juhina ametisse Mart Mäe. Uuel positsioonil on Mardi eesmärkideks Microsofti pilveteenuste osakaalu suurendamine turul ning klientide edukas digitaliseerimine.

Mart Mäe asendab Hristo Manovi, kes tegutses Microsoft Eesti juhina 2017. aasta detsembrini. Hristo jätkab Baltikumi ja Balkanimaade regionaalse juhina.

Mardil on 12-aastane juhtimiskogemus just äri ja tehnoloogia valdkonnast, olles loonud oma PwC’s töötamise aegadel mitmeid IT- ja ärikonsultatsiooni osakondi ning teenuseid. Ühtlasi aitas Mart juhendada muudatusi CGI pakkumistes, mis muutsid tehnoloogilise lähenemisnurga kliendile personaalsemaks. Oma karjääri vältel PwC’s ja CGI’s nõustas Mart Mäe Eesti suurimaid ettevõtteid ning organisatsioone, aidates neil oma äri- ja tehnoloogiaalased väljakutsed edukalt ületada.

“Tänasel päeval otsivad ettevõtjad uusi ideid ja võimalusi oma äri edendamiseks ning viise, kuidas uuel digitaalajastul konkurentsivõimeliseks jääda. Ma südamest usun, et tehnoloogia aitab ettevõtjatel need väljakutseid ületada. Microsoft teeb koostööd oma klientide ja partneritega ükskõik mis valdkonnast, aidates neil kiiremini areneda digitaalseteks ettevõteteks. Microsoft pakub võimalusi, mis aitavad lahendada ettevõtete raskusi ning murekohti ja see on põhjuseks, miks ma astun Microsofti ridadesse niivõrd suure põnevusega – et saaksin toetada Eesti organisatsioone nende digitaliseerumise teekonnal,” ütles Mart Mäe.

Mart on lõpetanud IT Kolledži Eestis ning omab tehnikateaduse magistrikraadi Tallinna Ülikoolist.