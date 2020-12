Oppo X Nendo - jah, see on telefon

Hiina suur nutitelefonide bränd OPPO esitles Hiina neljandal rahvusvahelisel tööstusdisaininäitusel (CIIDE) oma uue disainifilosoofia uusi ideekavandeid. Need tegi OPPO jaoks valmis Jaapani disainistuudio Nendo, mille asutajaks on tuntud disainer Oki Sato. Lisaks üsna klassikalistele disainidele lubab OPPO järgmisel aastal välja tulla ka millegi täiesti enneolematuga. Võimalik, et selleks on näiteks õige mitmeks kokku volditav telefon Oppo X Nendo.

2018. aastal kasutas OPPO esimesena täisekraaniga nutitelefonil Find X korpusest liuguriga välja sõitvat selfie kaamerat, mis andis ekraani ja kere suhteks 93,8%. Selle aasta novembris demonstreeris OPPO oma OPPO INNO DAY 2020 üritusel lahtirullitava ekraaniga kontseptuaalset telefoni OPPO X 2021. Nüüd aga näidati kontseptisooni, mis peagi võib ka tootmisse jõuda - ristipidi mitu korda kokku volditavat Oppo X Nendo nutitelefoni, mis täiesti kokkupakituna ei meenutagi enam telefoni, vaid on lihtsalt üks väike (kaameratega) karp.

Nutitelefonide ekraanisuurus on pidevalt kasvamas, muutes selle käes hoidmise keerulisemaks ja vähem mugavamaks. Seega tuleb eriti suur ekraan kokku voltida, et saaks ühe käega vajadusel kasutada ja et seade ikka taskusse ka ära mahuks. Kolme või enama kokkuvolditava ekraaniga mobiil, mis on ühendatud hingedega, mis on samas suunas kokku klappitavad, saab eriti pika vaatevälja vertikaalses suunas, kus kerimisel on rohkem infot näha nii veebis kui äppides.

Telefoni kuju saab vastavalt vajadusele muuta, kasutajad saavad lüli kaupa ekraani pikemaks teha vastavalt olukorrale. Lisaks aitab telefoni puutepliiats ka suurt ekraani paremini kahe käega kasutada.

Hiina rahvusvahelisel tööstusdisaininäitusel näitas OPPO veel ka oma uut kõrvaklapikontseptsiooni. Kui tavaliselt on kuularid laadimiseks ja transpordiks vaja panna laadimiskarpi, siis see uus disainilahendus lubab klapid ka omavahel rõngaks ühendada.