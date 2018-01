Aasta parim noor juht on telekomisektorist

Tallinna Direktorite Klubi andis Tallinnas Estonia teatris üle preemia “Noor Juht 2017”, kelleks kuulutati Tele2 Eesti tegevdirektor Argo Virkebau.

Tallinna Direktorite Klubi tegevdirektori Tõnis Laudi sõnul otsustas žürii Argo Virkebau kasuks põhinedes ettevõtte tugevatele majandusnäitajatele ning juhi rahvusvahelisele taustale ning heale mainele valdkonnas. “Telekommunikatsioon on ülimalt konkurentsitihe ja pidevalt muutuv valdkond, kus peab iga päev tegema julgeid ja kiireid otsuseid,” ütles Laud.

“Nominatsiooni eesmärk on tunnustada säravate noorte tippjuhtide väärtusliku rolli ühiskonnas,” lisas Laud.

Argo Virkebau sõnul täidavad telekomifirmad suurt tükki infoühiskonna arendamisel ning inimeste, ettevõtete ja masinate ühendamisel. “Selleks, et teistest eristuda ja olla edukas, tuleb võtta riske. Kui ma vaatan tagasi oma 11le aastale Tele2s, siis kahetsen olukordi, kus me ei võtnud riski ja olen õnnelik nende sündmuste üle, kus me seda tegime,” ütles Virkebau.

Argo Virkebau on töötanud Tele2s finantsjuhi ja tegevdirektorina kokku 11 aastat. 300 töötajaga ettevõtte 2016. aasta käive oli 72 miljonit eurot.

Tallinna Direktorite Klubi annab välja Noore Juhi preemiat alates 2013. aastast. Preemia kandidaatideks võib esitada kuni 40-aastaseid Eesti tippjuhte.

Tallinna Direktorite Klubi on asutatud 1990. aastal pealinna ettevõtete juhtide poolt. Käesoleval ajal koondab klubi 72 tänast või endist tippjuhti, kes juhivad valdavalt Tallinnas või Harjumaal tegutsevaid ettevõtteid.

2016. aastal võitis Noore Juhi preemia AS Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak.