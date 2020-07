Galaxy S20 Tactical Edition - kestvustelefon kõige karmimatele militaristidele ja ekstremistidele

Tavaliselt on tugeva korpusega löögi- ja veekindlad telefonid kippunud olema lahjema riistvara ja sisuga. Saad küll kinnastega ekraani näppida, kuid see on tuimem ja vähemate pikslitega ning isegi operatsioonisüsteem on paar põlvkonda vana, rääkimata eilasest protsessorist. Samsungi tipptelefoni Tactical Edition aga võtab sisuks kõige värskema ja võimsama telefonimudeli ning tagab sellele muidu tsiviilkasutuses õrna korpusega seadmele lisad, mis aitavad vastu pidada ka kõige karmimates olukordades.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition eriversioonil on hulk lisasid, mis sobivad sõjaväele - öövaatluse režiim, ühendused taktikaliste raadiojaamadega, NSA poolt heakskiidetud krüpteeringud ja turvalahendused ning muidugi korpuse ümbrised, millest ilmselt saab ka tankiga üle sõita. Veekindlus vastab tavastandardites IP68 nõuetele, mis tähendabki täielikku veekindlust sügaval vee all ja muidugi ka kõrbe- ning lahingumöllu-tolmukindlust.

Samsungi erimudeli eeliseks on võimas Galaxy S20 riistvara. Tactical Editionil on 6,2-tolline ja 120-hertsine ekraan (puutetundlikkus ka kinnastega ja märjana), kiire Snapdragon 865 kiibistik, mõistlik mälu hulk - 12 GB RAM / 128 GB välkmälu koos micro-SD kaardipesaga, 4000 mAh aku (juhtmevaba laadimise võimaluse ja kiirlaadijaga), S20 kaamerakomplekt ees/taga ning hulk ühendusvõimalusi nii doki kui muude lisaseadmetega.

Andmeid krüpteeritakse topelt, mis tagab lubaduste kohaselt sõjaväelise kaitse ka riigisaladustele. Öönägemise režiim lülitab ekraani välja, kui kasutatakse öönägemise prille ning Stealth režiimis on mobiil raadioeetris nähtamatu, lülitades välja kõik kiirgavad antennid. Üsna ilmselt on ka tarkvara eriversioonis pisut teistsugune, kui tavalises S20-s.

Taktikalise komplektiga tulevad kaasa mitmesugused liidesed militaar-raadiojaamadele, droonistriimidele, laserskänneritele, väliste GPS-ide ühendamiseks jne. Toetatakse mitme operaatori mobiilivõrku samaaegsel ja kaht SIM-kaarti, 5G-d, WiFi 6 võrku ja CBRS-i (Citizens Broadband Radio Service).

Siin on video, mis tutvustab sel kevadel välja tulnud eriversiooni:



Kust osta?

Oma mobiilioperaatori juurest või Samsungi esinduspoest seda telefoni paraku osta ei saa. Jutule võetakse valitsusasutuste esindajad ning neil tuleb pöörduda näiteks selle lehe lõpus oleva veebivormi abil otse tootja poole. Ja ega hinnadki ilmselt tavakasutaja rahakoti jaoks kuigi soodsad pole. Tegemist on seadmega, mis ostetakse militaar- või mõne muu kaitsesüsteemi osaks, umbes samamoodi, nagu meie e-politsei täisvarustuses patrullautoga pole eraldi peale hakata rohkem, kui autoga ikka, vajalik on ka seal taga olevad suuremad süsteemid. Suurtele valitud tellijatele hakatakse ülitugevat Galaxy S20 eriversiooni tarnima selle aasta kolmandas kvartalis.