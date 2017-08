Skype toetab Eesti noorte magistriõpinguid 8000 euroga

Skype Eesti ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) valisid välja loodusteadusi õppiva magistrandi, kes saab 8000 euro suuruse stipendiumi õpinguks välisülikoolis. Tänavune stipendiaat on Tartu Ülikooli värske vilistlane Mari-Liis Aru, kes jätkab õpinguid Liège'i Ülikoolis Belgias.

Skype’i välisõpingute stipendium aitab suurendada Eesti tudengitele magistriõppe kättesaadavust välisülikoolides. „Kõige tulemuslikum viis, kuidas saame ühiskonnale tagasi anda, on tudengite õpingute toetamise kaudu. Seepärast on Skype juba 11 aastat andekate noorte välisõpinguid rahaliselt toetanud,“ ütles Skype’i vanemtootejuht Filipp Seljanko. „Tänavune konkurss oli tugev ja valikut teha oli raske. Mari-Liisi puhul torkas silma väga hea ettevalmistus ja selge soov panustada Eesti arengusse.“

Tartu Ülikoolis füüsika erialal bakalaureusekraadi omandanud Mari-Liis Aru soovib jätkata kosmoseteaduste magistriõpinguid Liège'i Ülikoolis Belgias. Bakalaureuseõpingute kõrvalt tegeles Mari-Liis Tartu Observatooriumis tähespektrite analüüsiga, osales tudengisateliidi ESTCube projektis ning populariseeris teadust Eesti koolides. Magistriõpingute jooksul spetsialiseerub ta planetaarfüüsikale. „Usun, et Päikesesüsteemi kehade tundmine annab õppetunde meie enda planeedi kohta ja aitab tulevikus lahendada probleeme nagu maavarade ammendumine,“ selgitab Mari-Liis Aru oma huve. „Soovin uurida rahvusvahelise koostöö võimalusi, et ka Eestis oleks selle perspektiivika valdkonnaga seonduvaid projekte.“

Skype’i välisõpingute magistristipendiumit on välja antud alates 2006. aastast ning selle abil on mainekates välisülikoolides teadmisi kogunud 14 Eesti noort. Stipendiumide maksmist koordineerib HITSA IT Akadeemia programmi raames. „Eestis on palju tulevikuvisiooniga noori, kelle õpinguid tasub toetada. Oluline on leida veelgi rohkem organisatsioone, kes selliselt ühiskonda panustaks, sest andekaid noori meil on,“ ütles IT Akadeemia programmijuht Margit Grauen.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti- ja välistudengitele. IT Akadeemia programmi vahenditest finantseeritakse õppekvaliteedi parandamise meetmeid ning makstakse tudengitele stipendiume. IT Akadeemia programmi haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.