Tark kodu on lihtsamast lihtsam - lammutada pole vaja, kõik on juhtmevaba

(Sisuturundus)

Nutikodu jaoks ei peagi enam seinu lahti kiskuma ja kallist elektroonikat seinavahe pungil täis ostma. Nutikodu töötab nutikate anduritega, mis on omavahel ühendatud juhtmevabalt. See tähendab, et seinakontakti külge käivad asjad saavad toite sealt ja muud pisemad seadmed suudavad patareidel mõne aasta vastu pidada.

AQara Hub - keskus, mis ühendab targa kodu seadmed

Nutikodu keskuseks sobib näiteks uue põlvkonna AQara Hub - ca 40-eurone Zigbee võrku kasutav keskseade, mis mobiiliga ühendub WiFi ja mobiilirakenduse abil. Eraldi on keskseade seinakontaktis ka netiraadio, öölamp, uksekell või alarmseade. Kui öösel keegi sellest lähedalt möödub, süttivad tuled ja valgustavad põrandat.

AQara Hub-iga saab juhtmevabalt ühendada erinevaid andureid ja lüliteid ning neid mobiiliga juhtida ja seadistada. Näiteks võid Siri seadistada nii, et hääkäsklusega "I´m Home" lülitatakse sisse valgustus. Kui oled lisaks ostnud nutika lüliti, nutika seinakontakti ja temperatuurianduri, siis võid juhtida akudega juhtmevaba kaasaskantava nupuga seinakontakti või laevalgustit, temperatuurianduri võid aga HUB´is siduda mõne põrandakütte releega, et hoida toas ettenähtud temperatuuri. Ukse- ja aknaanduritega võid ühendada alarmi, mis kodust ära olles teada annab, kas keegi on uksi või aknaid avanud.

Nutikas pirn

Tegelikult pole vaja isegi lampe ära vahetada, kui paigaldad nutikodu. See nutipirn Xiaomi Aqara ZNLDP12LM LED Smart Bulb (12,43 eurot) käib tavalisse E27 soklisse, on Zigbee ühendusega ja AQara HUB-i poolt juhitav. Võid nii eelprogrammeeritud lülitist kui mobiilist lampi sisse-välja lülitada, seadetest nii värvuse soojust kui 9-vatise lambi heledust reguleerida. Muidugi on võimalus ka programmeerida ettenähtud ajal see pirn sisse või välja lülituma.

Vaata kõiki AQara seadmeid siit.