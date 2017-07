Eesti kõige populaarsemad telefonid on jätkuvalt Apple, Huawei ja Samsung

Ostetakse ikka seda, mis tuttav ja uued tegijad veel edetabelite etteotsa ei saa, mis siis, et hinna-kvaliteedi suhe võib korras olla. Traditsiooniliselt ostavad eestlased Apple´i, Samsungi ja Huawei tooteid.

Telia Eesti müügikanalite statistika näitab, et kümne müüduima telefoni hulka mahtus kaks Apple’i, viis Samsungi ja kolm Huawei mudelit. „Esimesel poolaastal oli meie müüduim telefon iPhone 7, mis näitab, et klient väärtustab tippklassi seadmeid,“ lausus Telia Eesti tootejuht Taavi Ting. „Endiselt jätkub trend, kus esikümnes on ainult nutitelefonid. Nuputelefonid on küll valikus, aga tabel annab aimu, et need ei ole eriti populaarsed.“

Kõige kõrgema (16.) koha sai nuputelefonidest endale Alcatel 20.08.

Telia 6 kuu TOP10 mobiili:

Apple iPhone 7 Huawei P8 Lite DS Apple iPhone SE Samsung Galaxy S7/S7Edge Samsung Galaxy J3 2016 Huawei P9 Lite DS Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy A5 2017 Huawei Y3 II Samsung Galaxy J5 2016

Tahvelarvutitest müüdi esimeses poolaastas kõige rohkem Samsungi, Apple’i, Lenovo ja Huawei mudeleid. Klientide seas on hetkel kõige populaarsem hinnasõbralik Samsung Galaxy Tab A. „Tahvelarvutitest on kõige populaarsem 10-tolline versioon. Telia kliendid hindavad Eesti turul täna 4G andmesidega tahvelarvuteid,“ kommenteeris Ting.

Telia kuue kuu tahvelarvutite müügi TOP5: