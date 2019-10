Test: juhtmevaba akupank - kaablivaba elu, aga mitte just väga kauaks

Tulevikus võivad olla kõik akupangad sellised: kaableid pole vaja, laadimine käib lihtsalt telefoni ja akupanga lähestiku asetamisega. Akupank tunneb ise ära, kas tema peale asetatud ese on juhtmevaba laadimisega või mitte. Nii võid ka lihtsalt suvalise asja, kasvõi pastaka laadimisalusele panna ja punane vilkuv akukujutis näitab, et see asi ei toeta juhtmevaba laadimist.

Enne aga, kui akupanga juurde asume, tasub mainimist ka selle seadme lisafunktsioon – taskulamp. Kaks LED-i on tõesti väga eredad, akupank on hästi kasutatav taskulambina. Mobiiliäpiga mõõtes on maksimaalne heledus ca 5000 luksi.

Huawei Mate 20 Pro aga toetab juhtmevaba Qi laadimist ning seda katsetamegi. Mobiili peab asetama akupangale kergelt nurga all, sest kui kõrgendusega kaameraosa jääb end akupangale toetama, jääb õhuvahe ja seljad vastamisi pandud seadmed teevad koostööd aeglasemalt. Samas lubatakse, et õhema mobiilikestaga ei pea kesta ümbert võtma ja saab laadida. Tõesti, mõnemillimeetrise paksusega kest ei sega. Kõige parem on panna telefon akupangale risti, siis näeb ka akupanga laetuse ekraanilt aku täituvuse protsenti.

Ampere´i äpp mõõdab ca 960 mA laadimisvoolu juhtmevabal laadimisel. Aku temperatuur on üsna madal ja akupank ise ka suhteliselt jahe, nagu juhendis lubatud – 34 kraadi.

Laadimine pole selle akupangaga väga kiire – kahest USB pordist tuleb mõlemast 2,1 A. Seega kaabliga on see igati tavaline akupank. Juhtmevaba laadija võimsus on 5 W, seega mitte kiirlaadija, sest nüüd on olemas juba ka kordades kiiremaid juhtmevabasid laadijaid. Kui laed juhtmevabalt akupangaga, siis jääb USN pesa vabaks, seega saad kasutada andmekaablit või USB C kõrvaklappe samal ajal, kui mobiil laeb.

Alustame proovimist mobiiliaku laetusega 27% ja akupanga laetusega 100%:

mobiiliaku 33% - akupank 95% ja aeg 5 minutit

mobiiliaku 35% - akupank 90% ja aeg 10 minutit

mobiiliaku 54% - akupank 72% ja aeg 59 minutit

mobiiliaku 92% - akupank 0% ja aeg alla 2 tunni

12 000 mAh aku täislaadimine on seega kahtlane selle akupanga puhul, sest tundub, et see ei suuda juhtmevabalt ühte 4200 mAh akutki täis laadida. Või siis on juhtmevaba laadimine nii palju energiat kulutav, et pool aku mahust läks kiirgamise peale ära.

Proovime siis kaabliga ka:

mobiiliaku 32% - akupank 100% ja aeg algusest 0.34.

mobiiliaku 41% - akupank 91% ja aeg 25 minutit

mobiiliaku 52% - akupank 81% ja aeg 50 minutit

mobiiliaku 55% - akupank 77% ja aeg 1 tund

mobiiliaku 100% - akupank 26% (hommikuks)

Õhtul laeme uuesti, kui mobiiliaku on 63% - akupank endiselt 26% ning 82% mobiiliaku peal saab akupank tühjaks. Aega kulub ligi 2 tundi.

Väga hea on muidugi, et laadimisel on aku täituvuse protsent kohe kogu aeg ekraanilt näha.

Korraga saab laadida ka kolme seadet korraga - siis küll tühjeneb väga kiiresti, aga kui selline vajadus tekib, siis selline võimalus on olemas.

Kuna see akupank on suhteliselt kompaktne ja kerge, siis võiks juhtmevaba laadimisega seade olla igapäevase varuvariandina kotis kaasas küll - kaablit pole ju vaja kaasa võtta. Samas ei saa loota, et 12 000 mAh akupank mobiili juhtmevabalt mitu korda täis laeb. Juhtmega saab umbes ühe mobiiliaku siiski täis.

PLUSSID

+ Mugav juhtmevaba laadimine - kaablit pole vaja, telefoni USB pesa jääb laadimise ajal vabaks

+ Kerge ja õhuke

+ Ekraaniga - laetuse protsent on kohe näha

+ Juhtmevaba laadimine töötab ka läbi mobiiliümbrise

MIINUSED

- 12 000 mAh ei tähenda, et akupank suudaks mitu mobiiliakut täis laadida

- Juhtmevaba laadimisega on energiakaod suured

- Puudub kiirlaadimine

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba laadimisega akupank K2

Hind: 13,6 eurot (Gearbest)

Juhtmega laadimine (2x): 5 V, 2,1 A

Juhtmevaba laadimine: 5 W, 1 A

Ametlik maht: 12 000 mAh

Kaal: 240 grammi

Ekraan: täituvuse protsent, juhtmevaba laadimine