Jah, tehisaru veel ei mõtle, kuid tulevik, kus masinad mõtlevad jälle aina enam nagu inimesed, on just saanud reaalsusele sammu lähemale: tehnoloogiamaailma raskekaallane NVIDIA tõi avalikkuse ette uued protsessorid, mis lubavad revolutsiooni tehisintellekti arenduses.

San Joses toimunud iga-aastasel GTC konverentsil esitles NVIDIA tegevjuht Jensen Huang kahte uut protsessorite perekonda: Blackwell Ultra, mis jõuab turule juba sel aastal, ja Vera Rubin, mille saabumine on planeeritud aastasse 2026.

NVIDIA edu on olnud fenomenaalne, eriti pärast OpenAI ChatGPT läbimurret 2022. aastal. Nende "suured GPU-d" on saanud praegu de facto standardiks keerukate tehisarumudelite treenimisel. Kuid turg on nõudlik ja konkurents tihe. Nüüd peab NVIDIA tõestama, et nende uued kiibid pakuvad piisavalt jõudlust ja efektiivsust, et veenda pilveteenuse pakkujaid nagu Microsoft, Google ja Amazon jätkama miljardite investeerimist tehnoloogiasse.

Huang ise rõhutas, et tehisintellekti areng on jõudnud uude etappi, kus arvutusnõuded ja AI skaleeritavuse seadused on ülimas kiirenduses. See on ka põhjus, miks NVIDIA on läinud üle iga-aastasele uute kiipide väljalaskmise tsüklile, loobudes varasemast kaheaastasest rütmist.

Blackwell Ultra, mis on mõeldud arutleva ja agentliku tehisaru jaoks, lubab 1,5 korda suuremat AI-jõudlust võrreldes eelmise põlvkonnaga. See on mõeldud eelkõige neile, kes vajavad kiiret ja tõhusat tehisaru-teenust, näiteks reaalajas toimivate rakenduste jaoks.

Kuid tõeline pärl on ka Vera Rubin, mis sisaldab NVIDIA esimest kohandatud CPU-d nimega Vera, ja uut GPU-disaini nimega Rubin. Rubin suudab hallata 50 petafloppi järelduste tegemisel, mis on enam kui kahekordne võrreldes praeguste Blackwelli kiipidega.

Lisaks riistvarale panustab NVIDIA ka uude tarkvarasse. Uus avatud lähtekoodiga tarkvarapakett Dynamo on loodud selleks, et maksimeerida AI-mudelite kasutamise tulu, optimeerides järelduste tegemist ja vähendades kulusid. Samuti on oluline mainida, et kiibitootja on tugevdanud ka oma võrgulahendusi, et tagada sujuv andmevahetus tuhandete GPU-de vahel serverifarmis.

Kuid kas need uued kiibid suudavad tõesti muuta tehisaru maailma? Turg on skeptiline, kuid samas ka ootusärev. Konkurents on tihe ja teised ettevõtted ei maga. Hiina DeepSeek R1 mudeli ilmumine jaanuaris näitas, et ka teistel suurtel on midagi pakkuda. Hiina mudel DeepSeek R1 võis Nvidia investoreid jaanuaris küll veidi hirmutada, kuid Nvidia on selle uue tegija juba omaks võtnud. Kiibitootja kasutab mudelit ka oma uute toodete võrdlemiseks.

Kuigi paljud vaatlejad ütlesid, et DeepSeeki mudel, mis väidetavalt nõudis palju vähem kiipe kui USA-s valmistatud mudelid, ohustab NVIDIA äri, kuid Huang ütles selle aasta alguses, et DeepSeek oli Nvidia jaoks tegelikult hea märk. Selle põhjuseks on asjaolu, et see mudel kasutab protsessi, mida nimetatakse "arutluskäiguks", mis nõuab kasutajatele paremate vastuste pakkumiseks ikkagi palju rohkem arvutusvõimsust ja seega ka aina enam kiipe.

Kokkuvõttes on NVIDIA uued protsessorid kindlasti oluline samm edasi AI arenduses. Kuid kas need suudavad täielikult muuta meie arusaama tehisintellektist, näitab aeg. Üks on aga kindel: NVIDIA kiipdega hakkavad levima uued arutlevad keelemudelid, mis panevad masinad mõtlema ja tegutsema aina rohkem nagu inimesed.