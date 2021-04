Sülearvuti test. Thinkpad T470s – enam klassikalisemaks minna ei saa

Eks tasapisi jääb aina vähemaks neid, kes mäletavad omaaegseid musti traditsioonilisi Thinkpade, mida iga endast lugupidav kontor kasutas ning kui mõned aastad kasutamist amortisatsiooni nulli viisid, osteti järgmisena jälle needsamad mustad Thinkpadid. Mitte sellepärast, et vanadel midagi kahe-kolme aasta pärast viga oleks olnud, vaid lihtsalt korporatiivne poliitika nõuab seadmete väljavahetamist uuemate ja kiiremate vastu. Tavaliselt selleks ajaks ongi uus ThinkPad juba välja tulnud – välimuselt enam-vähem samasugune, aga kiirema protsessori, rohkema mälu ja parema ekraaniga.

Samamoodi on olnud Lenovo Thinkpad´idega juba aastaid või pigem aastakümneid. Kuskilt aastate tagant on kõigil meeles samasuguse välimusega mudel, Thinkpad T470s jätkab seda traditsiooni ning pakub endiselt juba Lenovo-eelsest IBM-i ajast tuttavaid äriklassi funktsioone.

Nii ongi T470s-il endiselt eraldi füüsilised hiirenupud puuteplaadi kohal, samuti ka eraldi keskmine kerimisnupp, muidugi ka legendaarne punane hiirt asendav juhtkang klaviatuuril G, H ja B klahvi vahel ning must plastmasskorpus (tegelikult nüüd juba süsinikfiiberkiust, kestvamate materjalidega) koos punase LED-iga ThinkPadi logoga tagakaanel, kus i täpp helendab ja annab teada, et kasutatakse traditsioonilist ärisülearvutit.

Kuna neid sülearvuteid kasutatakse endiselt korporatiivsete klientide kontorites väga palju, siis kipuvad kasutatud arvutid olema tegelikult üsna vähekasutatud, sest paljud töötajad isegi ei liiguta neid kodu ja töö vahel. Masinad on enamuse ajast kontoris ootel, kuni kaheksaks tunniks nende taha tööd tegema tullakse. Sellises olukorras pole imestada, et teise ringi arvutid näevad välja nagu uued.

Thinkpadi korpus on tehtud mustast plastikust, tugevduseks on kasutatud süsinikfiiberkiudu ja materjal on sama tooni ka sisemistes kihtides. Seda on oluline teada, sest mitmed hõbedased ja muud heledad sülearvutid võivad kasutada värvitud plastist korpust, kuid siis muutub nende kaubanduslik välimus kehvaks juba üsna kiiresti, kui nurgad või servad ära kuluvad ning paljastavad teist tooni sisemise plasti. Samuti on arvutite tihedal kasutamisel kiired tekkima läikivaks nühitud kohad korpuses, eriti näiteks hiireplaadi ümbruses ja randmetoel.

Lenovo Thinkpadidel on korpused tavaliselt sametised ja ühtlased ka aastate pärast, kuna kasutatakse kulumiskindlamat materjali.

Protsessor üsna kärme ka praegu

Intel Core i5 7. põlvkonna protsessor, mida neis sülearvutites kasutatakse, on pärit 2017. aastast, kuid juba sel ajal polnud protsessori jõudlus enam kuigi suureks takistuseks ka tõsisemate kontorirakenduste jooksutamisel või isegi mängimisel. Pealegi oli Inteli 7. põlvkonna „Kaby Lake“ protsessor Core i5 oma võimekuselt üsna lähedane tolle aja mobiilsete protsessorite tippu kuulunud Core i7 protsessoritega, mida kasutati kallimates masinates.

Mälu on 8 GB, kuid seda saab laiendada, sest see 8 GB on joodetud emaplaadile, aga vabad on veel kaks lisamälusahtlit. Maksimaalselt saab masinale mälu lisada seega kuni 24 GB.

SSD mahutab kõik kaasavõtmiseks vajaliku

Kõvakettamaht on Lenovo arvutil 256 GB ja kontoriarvuti jaoks on see igati paras. Osa mahukamaid ja vähem kasutatavaid andmeid saab ju alati võrgukettal või pilves hoida, muu jaoks on arvutis aga ruumi küll. Tegemist on Samsungi NVMe SSD-ga.

Midagi, mis erineb uutest masinatest

Lenovo Thinkpad T470s on küll ajatu disainiga, kuid on midagi, mis seda päris uutest viimase aja masinatest eristab. See on ekraaniäärte paksus. 14-tollise Full HD (1920 x 1080 pikslit) peegeldusvastase kattega ekraaniga arvuti on kindlasti veidi suurem, kui kõige moodsamad mudelid, kuid selle võrra on ka rohkem ruumi taustvalgustusega klaviatuurile. Täismõõtmetes klahvid on pika käiguga ja Lenovo Thinkpadidele iseloomuliku alt servast kaarja kujuga. See pidi vähendama kogemata valede klahvide vajutamise võimalust.

Vastupidav klahvistik on üsna kõrge käiguga, mis võiks meeldida ka arvutimängude mängijatele, sest sellised nupud on vajutades parema tunnetusega. Kontoritöö jaoks on mugav suur Delete klahv kõige ääres ülemises paremas nurgas. Ärikasutaja jaoks kindlasti hea lisa on sõrmejäljelugeja hiireplaadi kõrval.

Kontoriühendusteks kõik vajalik olemas

Lenovo Thinkpad T470s pakub ühendusvõimalustest kõike hädavajalikku nii kodutööl kui kontoris kasutamiseks: kolm USB 3.1 Gen 1 pesa, USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (DP) pesa, traditsiooniline 3,5 mm pesa kõrvaklappidele ja mikrofonile, üks täismõõtmetes HDMI välise monitori või projektori ühendamiseks, kiire Gigabit LAN-i võrgupesa.

Juhtmevabadest ühendustest toetab masin Bluetooth 4.1 ja WiFi 802.11 ac standardit.

Eesti kasutaja jaoks on kindlasti oluline ka ID kaardi pesa, kuhu saab turvalistesse keskkondadesse sisselogimisel oma ID kaardi panna. Veebikoosolekuteks ja videokõnedeks võib kasutada ekraani kohal olevat HD kvaliteediga (720p) veebikaamerat.

Aku peab kestma vähemalt tööpäeva

Muidugi on üks olulisematest näitajatest kasutatud sülearvuti juures aku vastupidavus. Enamasti arvestavad ostjad sellega, et masin on kas natuke kallim ja uue akuga või tuleb esimese lisainvesteeringuna ise värske aku osta.

Lenovo masinatel on kaks sisemist akut, mis annavad keskmiseks tööajaks peaaegu täispika tööpäeva (ametlikult uuena üle kümne tunni). Li-Po akudele pidev elektrivõrgus olemine enam nii palju ei mõju, kui vanema põlvkonna akutehnoloogiatega. Elemendid on siiski, nagu enamusel Ultrabookidel kombeks, sisse ehitatud ja põhja all pole ühtegi sisule ligi pääsemise luuki, et ise akusid vahetada.

Kokkuvõtteks: hea kodutöömasin, millega saab ka mängida

Üldiselt on selle arvuti seisukord justnagu uus, sellega kannatab veel aastaid tööd teha ja ka mängimiseks on võimsust küllaga. Lisaks on seadme kaal - 1,3 kg - piisavalt väike, et seda arvutit alati igale poole kaasa võtta.

Vaata tehnilisi andmeid siit!

Sülearvuti andis testida 1it.ee Arvutipood.