Lihtne küsimus, kas videoblogimiseks sobib paremini spetsiaalne videokaamera või hoopis hea, vahetatavate objektiividega fotokaamera, vajab natuke lahtiseletamist. AM videod on tehtud fotokaameraga - miks? Kas bokeh on hea? Kas alla 30 minutist piisab peegelkaameraga ühe pika klipi filmimisel? Kumba on mugavam käes hoida, kas klõpsukaamerat või filmimise kaamerat?

