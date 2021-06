Microsoft esitles täna täiesti uut Windows 11 opsüsteemi, milles saab käivitada Androidi äppe

Täna esitles Microsoft uut operatsioonisüsteemi, mis saigi nimeks Windows 11, nagu varasemad lekked vihjasid. Uus Windows on suurim hüpe viimase kuue aasta jooksul, kui tuli välja Windows 10, mis pidi jääma viimaseks Windowsi versiooniks, saades pidevalt uuendusi ja täiendusi. Praeguseks on aga aastaid vett merre voolanud ning ka tolleaegsed Microsofti juhid lahkunud, olukord muutunud ja saamegi peagi näha juba uue numbriga Microsofti operatsioonisüsteemi.

Windows 11-st lekkis varasemalt ka installitav versioon, mis paljudest kohtadest Microsofti korraldusel maha võeti, kuid lekkinud install oligi üsna selline, nagu täna esitleti.

Esimeses vaates töölauale ehk Desktopile torkab silma mitmeid disainiuuendusi. Üks neist on käivitatud rakenduste tööriistariba, kus ikoonid asuvad nüüd keskel - sealhulgas Start nupp. Seal asuvad lisaks äppidele ka muud võimalused kontaktidega ühendust võtta, viimase Windows 10 uuendusega tekkinud uudisteaken koos ilmateatega, mängud, failid, sisu jm.

MS Teamsi suhtlustarkvara paistab olevat sisse ehitatud - seda soovitatakse demos kasutada kõigi kontaktidega tasuta suhtlemiseks. Skype on kuhugi tahaplaanile kadunud, seda enam uue värske installiga kaasa ei tule (kuid saab ise äpipoest alla laadida). Kui see oli vanas Windowsis installitud, siis säilib ka uues versioonis.

Uudisteakna saab kokku panna MS Edge´i brauserividinatest. Seekord saab Edge´i igapäevaseks brauseriks täitsa soovitada, sest see kasutab Chromiumi mootorit, kuid tunduvalt efektiivsemalt, kui paljud teised tuntud brauserid. Edge on saanud kiireks ja turvaliseks. Seda soovitatakse installimisel vaikimisi brauseriks.

Windows 11 nõuded riistvarale pole väga karmid ning räägitakse sedagi, et vanadel arvutitel võib uus operatsioonisüsteem isegi kiiremini joosta:

Protsessor: väh. 1 GHz, 2 või rohkem tuuma, ühilduv 64-bitine protsessor või kiibistik RAM e. opmälu: 4 GB Massmälu: 64 GB või enam Süsteemi põhivara: UEFI, Secure Boot TPM: Trusted Platform Module (TPM) väh. versioon 2.0 Graafika: Ühilduv DirectX 12 või uuemaga, WDDM 2.0 draiver või uuem Ekraan: väh. HD (720p) väh. 9-tollise diagonaaliga 8-bitine värvikanal Internetiühendus: vajalik uuendusteks ja allalaadimisteks, Microsofti konto on samuti vajalik mõnede funktsioonide jaoks koos netiühendusega

Kõige lihtsam on aga käivitada vastav ühilduvuse äpp, mis ütleb, kas praegune masin vastab Windows 11 nõuetele või mitte.

Kui arvuti testi ei läbinud, pole veel katki midagi - Windows 10 tugi jätkub kuni 14. oktoobrini 2025.

Windows 11 keelepakettides on olemas eesti keel. Oma olemasolevast masinast kogu asjade üleviimiseks uude Windows 11-ga masinasse soovitatakse kasutada OneDrive´i, kuhu tehakse varukoopiad kõigist andmetest.

Üks suurimaid ja paljude jaoks olulisemaid muutusi on Windows 11 tugi Androidi äppidele. Neid saab nüüd oma arvutis vastavas Androidi konteineris jooksutada. Äppe saab alla laadida Microsoft Store´ist ja Amazon App store´ist. Androidirakendusi on võimalik aknas suurendada-vähendada ja käivitada nagu tavalisi Windowsi äppe.

Ka Windows 11 Start menüü on nüüd Androidilik, sisaldades laiali paigutatud ikoone nagu Chrome OS või Android:

Windowsis on põhjalikum tugi Xboxile, saab mängida Xboxi mänge, kasutada Game Passi, arendajad aga võivad kõigi oma Windowsi äppide eest ise tasu küsida ilma Microsofti poe vahenduseta ja saavad makstud raha 100% endale. Läbi Microsofti poe arveldust tehes võetakse aga teenustasu 12%. Uues Windowsis on Direct Storage´i ja Auto HDR-i tugi.

Tarkvarauuendused Windowsile hakkavad välja tulema tihemini ja installivad end vaikselt taustal, olles 40% vähem mahukad. Nende taustal tegutsemise ajal saab tööd edasi teha, seega Windowsi uuendused ei tohiks enam eriti kasutaja tegevusi katkestada.

Uue operatsioonisüsteemi peale üleminekuga peab aga veel natuke ootama, sest see peaks välja rulluma selle aasta lõpupoole või 2022. aasta alguses. Praegu ostetud uued Windows 10-ga masinad saavad kõik Windows 11 uuenduse. Teiste kohta on öeldud, et päris kõik vanad arvutid Windows 11 uuendust ei saa, kuid on üsna kindel, et kui masin vastab miinimumnõuetele, siis saab see ka tasuta uuenduse. Kui ei jõua ametlikku uuendust ära oodata, on võimalik liituda Microsoft Insider Programiga ja testida värsket operatsioonisüsteemi varem.