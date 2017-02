Aitäh esinejatele: virtuaalsed lilled, renditud riided ja kaks magamata ööd ehk lõppes kolmas Loomehäkk

Meelalahutuse ja digitaalse innovatsiooni ühendanud kolmanda Loomehäkil, kus 48 tunni jooksul arendatakse nädalavahetusel uusi põnevaid rakendusi, tuli võitjaks tuli meeskond Thank You NO99 teatri juhi Paul Aguraiujaga eesotsas. Võitjad arendasid 48 tunni vältel lahenduse esinejate tänamiseks "aitäh esinejatele" mikromaksetega mobiiliäpi vahendusel.

Teise koha pälvis meeskond Wear My Closet, kes ehitas rõivarendiplatvormi, mis laseb inimestel oma riideid ajutiselt välja üürida. Kolmanda koha sai meeskond Fashlab, kes ehitas täisteenuse, mis aitab moetööstusel kiirelt ideest tooteni jõuda.

Loomehäkki kaaskorraldanud DIGIXi juhi Martin Aadamsoo sönul oli zhüriil auhindu ühtlase taseme tõttu keeruline jagada, kuid võitnud Thank You on ideaalne projekt nädalavahetuse hackathoniks - see lahendab reaalse probleemi ja loob töötava rakenduse, mille saab kohe kasutusse võtta.

Tallinn Music Weeki eriauhinna pälvis meeskond KIFT, kes lõi veebilehe pisiürituste reklaamiks ja hindamiseks. Eesti Kunstiakadeemia eriauhinna pälvis meeskond Wear My Closet. Euroopa Liidu Interreg projekti CrossMotion 10 000-eurone auhind läks meeskonnale Hoopy, kes lõi mängustatud ja arendava mobiilirakenduse laste telefonikasutuse piiramiseks. DIGIXi auhinna sai meeskond Fiction Feel, kes aitab mobiilirakenduse abil pakkuda kirjanduslikke ringkäike teostes mainitud reaalsetes paikades. Publikauhinna saanud AlarmHub laseb inimestel saata mobiiliga oma tuttavatele äratushelinaid.

Kolmandal Loomehäkil osales ligi 90 häkkijat ja kõik 16 alustanud meeskonda jõudsid 48 tunni järel projekti esitluseni. Kahe päeva jooksul olid neile abiks Loomehäki mentorid Rain Rannu Fortumost, Dea Martinjonis FundWise’ist, Eesti äriinglite võrgustikku (ESTBAN) kuuluv tehnoloogiaekspert Kaspar Hanni, Sander Gansen Shipitwise’ist, Kaili Kleemeier Deekit’ist, Virgo Sillamaa Music Estoniast, Helena Almqvist Protexist ning Startup Wise Guys kiirendi taustaga tehnoloogiaekspert Calum Cameron.

Loomehäkki korraldasid digitaalse loovmeedia inkubaator DIGIX, Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia ja nelja partnerülikooli veetav loomevaldkonna ettevõtlusprogramm STARTERcreative ning Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

STARTERcreative programmijuhi Marek Mühlbergi sõnul võib hackathonigarahule jääda, sest tase on kord-korralt läinud tugevamaks ning meeskondade loomingulisus ja nutikus annab alati põhjust üllatumiseks.

Loomehäkki aitasid partneritena korraldada Tallinn Music Week, MusicEstonia, PÖFF, Tallinn Inkubaatorid, teater NO99, Vaba Lava, Erinevate Tubade Klubi, EAS, Telliskivi Loomelinnak, TERE, AS Tallink Grupp, Microsoft, Nöösker/Fondia jt.

Loomehäkk on tudengitele suunatud tasuta äriarenduseprogrammi STARTERcreative’i avasündmuseks. Loomehäkki rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendidest.